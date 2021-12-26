BİM, A-101, CarrefourSa ve Metro'ya ceza

Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu, cuma günü toplanarak yapılan denetimler ve şikayetleri masaya yatırdı.

Sabah gazetesinin haberine göre, kurulun marketlere yönelik yaptığı denetimlerde bazı marketlerin ürün alış fiyatları artmamasına rağmen bazı ürün gruplarında yüzde 20'leri aşan oranlarda sebepsiz yere zam yaptığı tespit edildi.

Marketlerin beyaz et, kırmızı et, tavuk kanadı, beyaz peynir, kaşar peyniri gibi ürünlerde alış maliyetleri artmamasına rağmen yaptıkları zam oranlarının ticareti bozucu ve vatandaşı mağdur edici faaliyet olarak değerlendirildiği belirtildi.

Kurul, bu kapsamda sebepsiz zam yaptığı tespit edilen A101, Bim, Şok, CarrefourSa ile Metro marketlere idari para cezası uygulanmasını kararlaştırdı.

Kurul'un yönetmeliği kapsamında marketlere 14 bin 860 liradan, 143 bin 860 liraya kadar para cezası kesilmesi öngörülüyor.