Bilirkişi, kumsaldaki rezidans için 'Kamu yararı yoktur' dedi

Balıkesir'in Ayvalık ilçesi Altınova sahilinde, denize 10-15 metre mesafeye dek yaklaşan 20 metre yüksekliğindeki 5 katlı rezidans inşaatı, Altınova halkı ve yaşam savunucularının itirazlarına karşın yükselmeye devam ediyordu.

İnşaat projesi bitmeye yaklaşırken, Altınovalılar tarafından projeye ilişkin açılan iptal davası kapsamında, Şubat ayı sonunda bölgede bilirkişi keşfi gerçekleşmişti.

Davada sunulan bilirkişi raporunda; Ayvalık Belediye Başkanlığınca verilen yapı ruhsatının şehircilik ilkeleri, planlama esasları ve kamu yararına uygun olmadığı kanaatine varıldı.

Bilirkişi raporunun ardından TMMOB Mimarlar Odası Şubesi, Ayvalık Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Girişimi ve Altınova Koruma Girişimi tarafından ortak açıklama yapıldı: