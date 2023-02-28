Ayvalık sahilindeki rezidans inşaatının bitimine yakın bilirkişi keşfi

Balıkesir'in Ayvalık ilçesi Altınova sahilinde, denize 10-15 metre mesafeye dek yaklaşan 20 metre yüksekliğindeki 5 katlı rezidans inşaatı, Altınova halkı ve yaşam savunucularının itirazlarına karşın yükselmeye devam ediyor.

Rezidans inşaatı, Ayvalık Belediyesi’nin 15 Ekim tarihine kadar süren inşaat yasağı kararına rağmen yaz aylarında da devam etmişti.

BirGün'den Büşra Çetinkaya'nın haberine göre, Altınovalılar tarafından projeye ilişkin açılan iptal davası kapsamında, bugün bölgede bilirkişi keşfi gerçekleşti.

Bilirkişi heyetini karşılayan Ayvalık Koruma Girişimi Derneği Yürütme Kurulu Üyesi Ayşe Kural, "Bu inşaatla ilgili yaklaşık 1 yıldır mücadele ediyoruz. Çevre ve doğa mücadelemizi sürdürüyoruz. Bu mücadele kapsamında açmış olduğumuz davanın bilirkişi keşif aşamasındayız. Bugün bunun için toplandık. Kıyı ve kıyı kenar çizgisi arasında kalan bu alanda 5 katlı, beşi de birbirine yapışık, 20 metre yüksekliğinde, çok katlı beton yapının ruhsatının iptaline yönelik açtığımız dava, keşif aşamasıyla devam ediyor" dedi.

Bilirkişi heyetinin bilimin sorumluluğunda karar vermesini talep eden Ayvalık Koruma Girişimi Derneği Üyesi Avukat Tuba Aysun Türközen, "Her şey ortada. Aslında keşfedilecek bir şeyin olmadığını düşünüyorum. Yakın zamanda çok ciddi bir deprem yaşadı bu ülke. Bu bölgede jeolojik sorumluluğa dahil. Diliyorum ki böyle bir şey yaşanmadan bu inşaat son bulur" diyerek Altınovalılara şöyle seslendi:

"Burhaniye Belediyesi ve Edremit Belediyesi örnekleri var. Zeminde sıkıntı olduğunu tespit ettikleri bölgelerde ruhsat iptaline ya da yürütmeyi durdurma kararına gitmişler. Benzer kararı, jeolojik anlamda sıvılaşma olduğunu bildiğimiz bu etüt çalışmalarını Ayvalık Belediyesi de yapsın. Bu kararı Ayvalık Belediye Meclisi de alsın, talep ediyoruz."

'Bilim ve tekniğe yıllardır uzağız'

Kumsala inşa edilen binaların doğaya çok ciddi zarar verdiğini belirten Balıkesir Mimarlar Odası Başkanı E. Betül Gemalmaz Dikici Türkiye’nin deprem ülkesi olduğunu vurgulayarak, "Bu süreç bizi ürkütüyor 6 Şubat'ta Maraş'ta yaşanan depremlerden sonra. Maraş'ta doğal kıyılarımıza, tarlalarımıza, elma bahçelerimize, sit alanlarımıza, zeytinliklerimize yapılan binaların tamamı yıkıldı. 17 Ağustos Marmara depremini yaşamış biri olarak doğanın intikamını aldığını gördüm. Ülkemiz deprem ülkesi. Yer seçimlerimiz, imar planlarımız, binalarımızın yapım şekli, taşıyıcı sistemlerimiz çok önemli. Ne yazık ki bilim ve tekniğe yıllardır uzak kaldık. 20 yıldır bu süreç bizi bu hale getirdi. Bugün Altınova'daki bu devasa sur duvarı gibi ya da kale duvarı gibi duran beton kitleyi burada görmek bizi kahrediyor. Neden bunu yaptıklarını soruyoruz. Ruhsat Nisan'da verilmiş Mayıs ayından beri mücadele ediyoruz. Altınova sakinleriyle farkındalık ve kamuoyu oluşturduk ve ruhsatın iptaline yönelik dava açtık. Umarım bilirkişi heyeti bilim ve tekniğin ışığında incelemesini yapar. Kumsallarımıza dokundular, kumsalın içine bina yaptılar" diye konuştu.