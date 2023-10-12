Bilirkişi: Atatürk Kültür Merkezi alanına Millet Bahçesi yapmak Cumhuriyet hafızasını yok saymaktır

Mimarlar Odası Ankara Şubesi, Atatürk Kültür Merkezi alanına inşa edilen Millet Bahçesine ilişkin daha önce açtığı dava sonucunda alana ilişkin plan değişikliğini iptal ettirmişti. Alanda yeni plan değişikliği yapıldı. Yargı kararları Cumhuriyet Bayramı’nın hemen öncesinde açılışı yapılan millet bahçesinin hukuksuzluğunu ortaya koymaya devam ederken, ikinci plana ilişkin açılan davada bilirkişi raporu da yayınlandı.

Bilirkişiler, planın imar mevzuatına, şehircilik ilkeleri ve planlama esaslarına, plan tekniklerine, plan hiyerarşisi ve kamu yararına uygun olmadığı görüşünü sundu.

Bilirkişiler raporda planlama alanı içinde Cumhuriyetin ilk yıllarından birçok referans bulunduğuna ve mekânın Cumhuriyet hafızasına dikkat çekerek, alanın tarihsel kimliği ile özel statüsüne uygun bir planlama kararı alınmadığını, yapıların kimliği ve kent hafızasındaki yeri yönünden hassas bir yaklaşım sergilenmediğini, mekan ve hafıza ilişkisinin yok sayıldığını bildirdi.

Rapor, AKM alanında Millet Bahçesi yapımının hukuksuzluğunu ve ideolojik hesaplaşmanın boyutunu gözler önüne serdi.

Bilirkişi raporunu değerlendiren Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Tezcan Karakuş Candan, “AKM alanına daha fazla zarar verilmeden plan değişiklikleri iptal edilmelidir. Mimarlar Odası Ankara Şubesi olarak, Cumhuriyet hafızasına ve devrimlerine sahip çıkmaya devam edeceğiz” dedi.