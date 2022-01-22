'Bilgileri birinci elden aldım' dedi, Kılıçdaroğlu'nun aday olacağını söyledi

Flash TV’de yayımlanan "Hakan Aygün'le Analiz" programında Millet İttifakı'nın adayına ilişkin açıklamada bulunan Aygün, bilgileri birinci elden aldığını belirterek adayın Kemal Kılıçdaroğlu olacağını öne sürdü.

Aygün, "Hani bir laf vardır ya, 'Her yol Roma'ya çıkar' diye... Ama ittifak içinde ittifak olur ama olmaz. 2023 seçimlerinde her yol Millet İttifakı'na ve Kılıçdaroğlu'nun tarafsız cumhurbaşkanlığına çıkıyor" dedi.

Aygün, "Kur garantili mevduat hesabından daha garanti olacak şekilde Akşener'e oy oranına bakılmaksızın Kılıçdaroğlu garantili başbakanlık sözü verilmiş durumda" diye konuştu.