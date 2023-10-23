Bilgi Üniversitesi'nde Arap öğrenciler Filistin için eylem yaptı

7 Ekim Cumartesi günü başlayan Gazze-İsrail savaşı, tüm dünyanın gündemine oturdu. İsrail’in tam abluka uyguladığı Gazze’ye topyekün kara harekatı başlatması bekleniyor.

Dünyanın dört bir yanında İsrail'in Gazze'ye uyguladığı tam abluka ve saldırılara karşı eylemler sürerken Türkiye'de de İstanbul Bilgi Üniversitesi'nde Arap öğrenciler bir araya gelerek İsrail'in Filistin'e karşı saldırılarını kınayan bir eylem gerçekleştirdi. Elliye yakın öğrencinin Bilgi Üniversitesi Santral Kampüsü'nde toplandığı eylemde Filistin bayrağı açıldı.