Bilgi Üniversitesi öğrencilerinden hakları için eylem çağrısı

İstanbul Bilgi Üniversitesi öğrencileri; okul yönetiminin yemekhane ücretlerine yaptığı fahiş zamların yanı sıra bir türlü çözülemeyen ulaşım sorunu ve bazı eğitim materyallerinin kullanımının kısıtlandırılması üzerine harekete geçti.

"Bilgi Susmuyor Platformu"ndan yapılan açıklamada öğrenciler, okul yönetimine taleplerini iletmek üzere 6 Aralık Pazartesi günü Santral kampüsünde bir araya gelme çağrısında bulundu.

"Yemek, ulaşım, eğitim haklarımız için ayağa kalkıyoruz" ifadelerinin yer aldığı açıklama şu şekilde:

"Artan hayat pahalılığı ile okulun bize vermemekte ısrar ettiği haklarımızın yokluluğu daha da yakıcı bir hal almaya başladı. Yemekhanenin yokluğu, öğrencileri her geçen gün fiyatları artan özel işletmelere mecbur bırakmakta.

Bununla birlikte okul başından beri defalarca çözüleceği söylenen shuttle sorunu hala çözülemedi.

Okulda beslenme ihtiyacımızı giderebilmemiz ve okula ulaşmamız bu kadar zorken okul bizden bir şeyler almaya devam ediyor. İletişim fakültesi öğrencilerine yakın zamana kadar sağlanan kampüs dışı Adobe erişimi de iptal edildi.

Kârına kâr katmak için öğrencilerinin ve çalışanlarının haklarından ödün veren Okul yönetimi, daha önceden sahip olduğumuz haklarımızı da elimizden alıyor.

Burasının bir ticarethane değil okul, bizim de müşteri değil öğrenci olduğumuzu hatırlatıyor ve tüm üniversite bileşenlerini meşru taleplerimiz için 6 Aralık Pazartesi günü 14.00’de ÇSM önünde toplanmaya davet ediyoruz.

Yemek,

Ulaşım,

Eğitim,

Haklarımız için ayağa kalkıyoruz!"