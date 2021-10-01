Bilgi Üniversitesi öğrencileri bir araya geldi, okul yönetimine çağrıda bulundu

İstanbul Bilgi Üniversitesi öğrencileri, üniversite yönetiminin öğretim ücretlerine yaptığı fahiş zamlarla birlikte kayıt döneminde derslerin tamamının yüz yüze işleneceği açıklamasına rağmen pek çok dersin çevrimiçi olarak planlandığının ortaya çıkmasının ardından Santral İstanbul kampüsünde bir araya geldi. Kampüste basın açıklaması yapan öğrenciler, okul yönetiminin kendilerini mağdur ettiklerini belirterek rektörlüğe öğrencilerin ihtiyaçlarına kulak verme çağrısında bulundu.

Yapılan açıklamada öğrenciler, kayıt döneminde üniversite yönetiminin derslerin yüz yüze olacağı yönünde yaptığı açıklamayı hatırlattı. Üniversite yönetiminin herhangi bir açıklama yapmadan kayıt dönemi sonrası derslerin çoğunu online olarak planladığının ortaya çıkmasına tepki gösteren öğrenciler, şehir dışından gelip fahiş fiyatlara yurt ve ev kiralayan öğrencilerin mağdur olduklarını ifade etti.

'Hiçbir bilgilendirme yapılmadı'

Üniversite yönetiminin haklarını gasp ettiğini öne süren öğrenciler, öğretim ücretlerine yüz yüze eğitime geçileceği gerekçesiyle yapılan zamların ardından hiçbir bilgilendirme yapılmaksızın çevrimiçi eğitime devam edilecek olmasını sahtekarlık ve öğrenci düşmanlığı olarak niteledi. Öğrenciler, üniversitenin öğrencilere herhangi bir burs imkanı sağlamadığını da ekleyerek yönetimin kendilerine verdiği sözleri yerine getirmediğini söyledi. "Müşteri değil, öğrenciyiz" ifadeleriyle tepkilerini dile getiren öğrenciler, üniversite yönetimine kendileri için en uygun koşulları yaratma çağrısında bulundu.

Basın açıklamasının ardından bir forum düzenleyen öğrenciler, fakültelerinde ve bölümlerinde yaşanan ve üniversite yönetiminden kaynaklanan sorunlara da dikkat çekti.

Öğrenciler, yaşadıkları sorunlar çözülene kadar mücadele edeceklerini belirterek herkesi okul yönetimine karşı bir araya gelmeye çağırdı.