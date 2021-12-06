Bilgi Üniversitesi öğrencileri: 'Ne biz müşteriyiz, ne çalışanlar köle!'

İstanbul Bilgi Üniversitesi öğrencileri; okul yönetiminin yemekhane ücretlerine yaptığı fahiş zamların yanı sıra bir türlü çözülemeyen ulaşım sorunu ve bazı eğitim materyallerinin kullanımının kısıtlandırılması üzerine yaptığı eylem çağrısının ardından bir araya geldi.

Üniversitenin Santral kampüsünde toplanan öğrenciler burada bir basın açıklaması yaptı.

Türk lirasında yaşanan rekor değer kaybına dikkat çekilen açıklamada, "Dolar 14 euro 15 dolaylarında seyrederken okulun bize vermemekte ısrar ettiği haklarımızın yokluğu daha da yakıcı bir hal almaya başladı" ifadeleri yer aldı.

Öğrenciler tüm kampüslerde okula ait bir yemekhane bulunmadığını vurgulayarak okul yönetiminin kendilerini çeşitli işletmelerin fahiş ücretli yemeklerine mecbur bıraktığını belirtti. Tüm bunların yanı sıra bu işletmelerin son zamanlarda yemek fiyatlarına yaptıkları yüksek zamlar da hatırlatıldı.

Akademik yılın başından beri ulaşıma ilişkin sorunlarının çözülmediğini dile getiren öğrenciler, okul yönetiminin sorunu geçiştirdiğini söyledi.

Öğrenciler ayrıca, okul tarafından öğrencilere ücretsiz sunulan bazı çevrimiçi eğitim materyallerinin kullanımının okul içiyle sınırlandırılmasına da tepki gösterdi.

Koronavirüs salgını gerekçe gösterilerek okula yeterli sayıda personel alımı yapılmadığını da belirten öğrenciler bu durumun okul çalışanlarının üstüne yük bindirdiğini ifade etti.

'Üniversite kârına kâr katmaya devam ediyor'

"Bilgi Üniversitesi kendi öğrencilerinin ve çalışanlarının yanında olmaktansa her zamanki gibi krizden bir fırsat yaratmaya ve kârına kâr katmaya devam ediyor!" değerlendirmesinde bulunan öğrenciler, okul yönetimine taleplerini sıraladı:

Okula herkese ucuz ve nitelikli yemek sağlayan bir yemekhane açılsın!

Okulun başından beri defalarca çözüleceği söylenen "shuttle" (ring) sorununa kapsamlı bir çözüm getirilsin!

Başta iletişim fakültesi öğrencilerinin ulaşması gereken Adobe programları olmak üzere, tüm öğrencilere eğitimleri için kampüs dışı erişim de dahil olmak üzere gerekli tüm materyaller sağlansın.

Çalışan eksiği nedeniyle sırtına insanüstü düzeyde işyükü binen işçilerin sırtından bu yük alınsın ve gerekli istihdam sağlansın.

Öğrencilerin çalışabileceği alanlar genişletilsin ve çalışma alanlarına 7/24 ulaşım sadece vize ve final haftası değil tüm dönem için geçerli olsun!

Öğrencilerin gerçekleştirdiği eylem, akademisyenler ve çalışanlar tarafından yoğun destekle karşılandı.