Bilgi Üniversitesi ayakta: Öğrenciler kilitleri açtırdı, kampüste direnişe başladı

TMSF'nin el koyduğu Can Holding'in bünyesinde yer alan ve 9 aydır kayyım tarafından yönetilen Bilgi Üniversitesi, AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla kapatıldı.

Karara itiraz eden öğrenciler ve akademisyenler bugün üniversitenin Santral İstanbul kampüsünde bir araya geldi.

Protesto öncesinde okula çok sayıda çevik kuvvet polisi ve TOMA girdi. Kampüse girişlerde polis kontrolü uygulanmaya başlanırken, öğrencilerden kimlik göstermeleri istendi ve kimliği bulunmayanların içeri girmesine izin verilmedi.

Öğrencilerin tepkisi kilitleri açtırdı

Özel güvenlik görevlileriyse okulun kapısına kilit vurdu.

Ancak öğrencilerin tepkisinin ardından kilitlenen kapılar açıldı ve dışarıda bekleyenler de içeri girdi.

Kampüste yürüyüşe geçen öğrenciler, “AKP’den hesabı gençlik soracak”, “Direne direne kazanacağız”, “Yaşasın öğrenci dayanışması” ve “Bilgi ayakta, okulunun yanında” sloganları attı.

Yürüyüş sırasında öğrencilerin rektörlük binasına yaklaşması üzerine Rektör Ege Yazgan binaya geçiş yaptı.

'Üniversitemiz ranta değil, tekrar faaliyete açılmalı!'

Bilgi Üniversitesi öğrencileri ve dayanışma ağları, saat 14.00’te Santral İstanbul kampüsünde kitlesel bir basın açıklaması gerçekleştirdi. Sürecin kayyım atamalarıyla başladığını ve eğitim hakkının gaspıyla sonuçlandığını belirten öğrenciler, kararı sosyal medyadan öğrendiklerini ifade etti.

Öğrenciler tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Bizleri kampüsümüzden kovmayı hedefleyen, öğrenciyi geleceksiz, emekçiyi işsiz bırakan bu kararları tanımıyoruz. Okulumuzun kapısına kilit vurmanıza izin vermeyeceğiz, kararlarınızı tanımıyoruz. Üniversitemiz ranta değil, derhal faaliyete tekrar açılmalıdır! Kampüs de, söz de, karar da öğrencilerindir! Sermaye elini okulumdan çek! Kayyımlar gidecek, biz kalacağız!

'Okulumuzun kapısına kilit vurmanıza izin vermeyeceğiz'

Tek bir imza ile binlerce öğrencinin hayatına müdahale edildiği vurgulanan açıklamada şu sözler kaydedildi:

Bu okulu var eden, kampüsleri kampüs yapan bizleriz. Bu okulun öğrencileri 19 Mart'tan bu yana bir araya geldiğinde neler başarabileceğini yönetime göstermiştir. Binlerce öğrencinin eğitim hayatına tek bir imza ile müdahale edebilen bu sistem her gün sömürü çarkını tüketmeye ant içmiş. Okulumuzun kapısına kilit vurmanıza izin vermeyeceğiz.

Öğrenciler, açıklamanın ardından rektörlük binası önünde oturma eylemine başladı.

'Eğitim AKP'nin keyfi kararlarına ve patronların çıkar çatışmalarına teslim edilemez'

Üniversitenin alelacele kapatılmasına bir tepki de Türkiye Komünist Gençliği'nden geldi.

Eğitim hakkının patronların çıkar çatışma konu olmayacağını kaydeden açıklamada mücadeleyi büyütme çağrısı yapıldı.

Üniversitenin yönetici şirketi Can Holding'e kayyım atanmasından bugüne gittikçe artan gerilimler, eğitim hakkının açıkça gasp edilmesine varmıştır. Eğitim hakkı, AKP'nin keyfi kararlarına ve patronların çıkar çatışmalarına teslim edilemez. Bu kararın bütün sonuçlarının öğrencilerin ve emekçilerin sırtına bineceğini biliyoruz. Gerekli tedbirlerin alındığına dair açıklamaların hiçbir karşılığı yoktur. Öte yandan bizim için mesele, Can Holding'e uygulanan yaptırımlar değil, bu yaptırımların arkasına saklanarak eğitim hakkının gasp edilmesidir. Eğitim hakkına sahip çıkmak için mücadele eden Bilgi Üniversitesi öğrencilerinin yanındayız. Laik, bilimsel ve parasız bir eğitim için tarikat ve holdinglerin bu çürümüş düzenine karşı mücadeleyi büyütmeye devam edeceğiz!

Akademik personelin kampüse girişlerine kısıtlama getirildi, yemek kartları ve sağlık sigortaları iptal edildi

T24'ün haberine göre, kapatma kararının gece yarısı ilan edilmesinin ardından üniversite rektörlüğü dekanlarla olağanüstü bir toplantı düzenledi. Alınan karar doğrultusunda üniversite yönetimi, tüm personelin yemek kartları ile özel sağlık sigortalarını iptal etti.

Üniversitenin Kuştepe’de bulunan hazırlık kampüsünde görev yapan akademik personelin kurumsal kartları devre dışı bırakılarak kampüse girişlerine kısıtlama getirildi.

Ayrıca öğretim görevlilerinin kurumsal e-posta adreslerine erişimde sorunlar yaşandığı bildirildi. Hazırlık kampüsündeki özel güvenlik görevlilerinin akademisyenlere odalarını toplamaları gerektiğini ilettiği öğrenildi.

Eğitim nasıl devam edecek?

Üniversitenin kapatılmasıyla birlikte binlerce öğrencinin eğitim hayatına nasıl devam edeceği konusu belirsizliğini koruyor.

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından yapılan açıklamada, Bilgi Üniversitesi öğrencilerinin garantör üniversite olan Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi'nde eğitimlerine devam edeceklerine dair herhangi bir bilgi yer almadı. Detayların önümüzdeki günlerde paylaşılacağı belirtildi.

