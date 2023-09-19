Bilecik'te iş cinayeti: Kırpıntı makinesinin içine düşen işçi hayatını kaybetti

Bilecik’in Bozüyük ilçesinde bulunan Kipaş Kağıt AŞ’de cumayı cumartesiye bağlayan gece iş cinayeti yaşandı.

54 yaşında olan Remzi Koç isimli işçi 20.00-08.00 vardiyasında çalışırken kırpıntı makinesinin içine düşerek hayatını kaybetti.

Evrensel'in haberine göre; iş cinayetinin ardından konuşan işçiler “Patronlar, müdürler, amirler olayı oldu bittiye getirip üstünü örtmeye çalışıyorlar. Bizim arkadaşımız korkunç bir şekilde öldü, bunlar hala üretimin devam etmesinin derdinde. Hiçbir şey yaşanmamış gibi çalışmamızı beklediler" dediler.

İşçilerden biri de “Olay benim ve işçi arkadaşlarımın gerçekten psikolojini bozdu. Canımız hiçbir şey yapmak istemedi. Fakat müdür-amir takımının bu kayıp hiç umurunda olmadı. Bizlere gözlerinizi kapatın, vazifenizi yapın dediler. İşçinin canının hiç kıymetini olmadığını bu olay sonrasında bir kere daha anladık” ifadelerini kullandı.

Remzi Koç’un düştüğü kırpıntı makinesinin çevresine olaydan sonra uyarıcı levhalar asıldığını aktaran işçi “Biz öldükten sonra alınan önlemler ne işe yarar” diye sordu.

Olayı anlatan bir başka işçi ise “Arkadaşımızın hayatını kaybettiği çok sonra anlaşıldı. Eşi fabrikaya telefon ediyor, eve gelmesi gerekiyordu ama gelmedi diyor. Bir sonraki vardiyada çalışan, balyaları taşıyan forkliftçi arkadaş fark ediyor. Önce ayakkabılarını fark ediyor balyanın içinde sonra cesedini. Cesedi paramparça olmuş arkadaşımızın” dedi.

'Sensörler çalışmıyordu' iddiası

Fabrika içerisinde işçi sağlığı açısından yeterli tedbirlerin alınmadığını ifade eden bir diğer işçiyse “Kırpıntı makinesinde sensörleri vardı, seni görünce direkt duruyordu. Makine çok duruyor diye bu sensörleri iptal ettiler. Arkadaşımızın ölümüne patronların kar hırsı neden oldu" şeklinde konuştu.

"Fabrikada kimsenin ağzını bıçak açmıyor" diyen işçi bir diğeri de "Remzi Koç arkadaşımızı kaybettik, vardiya amiri fabrika pazar gecesi üretime başlayacak diye mesaj atabiliyor" diyerek tepkisini dile getirdi.

Remzi Koç’un fabrikada yeni işçi olduğunu aktaran bir diğer Kipaş işçisi ise “Remzi ağabey daha 1-2 haftalık işçiydi. EYT’liydi. Emekli maaşıyla geçinemediği için bizim fabrikada iş başı yapmıştı. Daha öncesinde kırpıntı makinesinde çalışıp çalışmadığını bilmiyorum fakat yeni işçiyi bu kısma vermemek gerekirdi diye düşünüyorum" diye konuştu.