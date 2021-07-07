Bilal Erdoğan'ın vakfı mahkeme kararını tanımıyor, MEB göz yumuyor

İdare Mahkemesi tarafından TÜGVA ile protokoller hakkında yürütmeyi durdurma kararı verilmesine rağmen MEB, TÜGVA’nın faaliyet yürütmesi için okullara yazı göndermeyi sürdürüyor.

Birgün'den Berkay Sağol'un haberine göre, bakanlık İdare Mahkemesi’nin Eğitim Sen’in açtığı davada verdiği yürütmeyi durdurma kararına rağmen okullara yazı gönderdi.



Yazıda AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın oğlu Bilal Erdoğan’ın Yüksek İstişare Kurulu Üyesi olduğu Türkiye Gençlik Vakfı’nın (TÜGVA) Medeniyet ve Düşünce Kulübü kurulması istendi.



Gönderilen yazıda, “Protokol kapsamında yürütülecek sosyal, kültürel, sportif faaliyetler ve bilim ve sanat faaliyetlerine uygulama kılavuzu çerçevesinde yürütülmesini ve ilçeniz dahilinde bulunan resmi ilköğretim ve ortaöğretim kurumlarına duyurulması hususunda gereğini rica ederim” denildi.



Protokoller iptal edilmeli



Eğitim Sen Muğla Şube Başkanı Birdal Savran, mahkemenin yürütmeyi durdurma kararına ve devam eden mahkeme sürecine rağmen yazı gönderilmesine tepki gösterdi. Savran, “Öğrencilerimizin asıl ihtiyaç duyduğu şey dini cemaatlerin eline teslim edilmek değil, kendi yeteneklerini ve potansiyellerini keşfedecekleri, dünyaya farklı pencerelerden bakabilecekleri bir eğitim sistemidir. Yasa gereği 18 yaşın altındaki her birey çocuktur. Tüm yasalar buna göre düzenlenmelidir. Bilimsel, laik ve kamusal eğitime aykırı uygulamalar son bulmalıdır. Eğitimi cemaat ve tarikatlara devreden protokoller iptal edilmelidir” dedi.



MEB üzerinde kimi yapıların, vakıflar ve dernekler aracılığı ile vesayet kurmasına son verilmesi gerektiğini belirten Savran, şunları söyledi: “Eğitim Sen olarak bu ve benzeri protokolleri yargıya taşımaktan ve toplumu bu konuda bilgilendirmekten bir an olsun tereddüt etmeyeceğimiz bilinmelidir. Ancak unutulmamalıdır ki asıl sorumluluk velilerimize düşmektedir. Velilerimize çağrımız, çocuklarını kim olduğunu, ne olduğunu bilmedikleri kişilerin eline teslim etmemeleri, onların geleceğine, emeğine ve eğitim hakkına sahip çıkmalarıdır.”

Eğitim Sen’in MEB Din Öğretimi Genel Müdürlüğü ile Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) arasında imzalanan protokol doğrultusunda ortaokul ve liselerde Medeniyet ve Düşünce Kulübü’nün kurulmasına ilişkin açtığı davada, Danıştay 8. Dairesi, imam hatip liseleri dışındaki tüm eğitim kurumlarında yürütmesinin durdurulmasına karar vermişti. Kararın reddedilen imam hatip liseleri kısmı için Eğitim Sen, kabul edilen kısmı için ise MEB; Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu’na itiraz etti.



MEB, itirazın sonucunu beklemeden TÜGVA ile 25 Şubat’ta yeni bir protokol imzaladı. Eğitim Sen, beş yıl süreli bu protokolü de yargıya taşıdı. MEB ise mahkeme kararını beklemeden, milli eğitim müdürlüklerine protokolün uygulanması konusunda yazı gönderdi.