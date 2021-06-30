Bilal Erdoğan'a bir 'baba' kıyağı daha: Bu yedi oldu...

AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan iki vakfa daha vergi muafiyeti hakkı tanıdı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı’na bağlı Gelir İdaresi Başkanlığı’nın yayımladığı “Vergi Muafiyeti Tanınan Vakıfların Listesi’ne” iki yeni vakıf daha eklendi.

Birgün’den İsmail Arı’nın haberine göre, 2 Haziran’da eski Başbakan Mesut Yılmaz’ın eşi Nezahat Berna Yılmaz’ın yöneticisi olduğu Engelsiz Eğitim Vakfı, 21 Nisan tarihinde de Bilal Erdoğan’ın yöneticisi olduğu İnsan ve İrfan Vakfı, AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kararıyla vergiden muaf tutuldu.

İnsan ve İrfan Vakfı’nın internet sitesinde yer alan bilgilere göre, vakfın Mütevelli Heyeti Başkanı, televizyon programcısı da olan İlahiyatçı Fatih Çıtlak. Öte yandan Fatih Çıtlak aynı zamanda da Bilal Erdoğan’ın eşinin dayısı.

Vakfın mütevelli heyetinde ise Bilal Erdoğan, AKP Kurucusu ve yandaş Yeni Şafak Gazetesi yazarı Ayşe Böhürler’in oğlu Zeyd Böhürler, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi’nin AKP Grup Sözcüsü Murat Türkyılmaz ve Kültür ve Turizm Bakanlığı’nda çalışan Abdurrahman Tevruz gibi birçok isim yer alıyor.

Öte yandan bu kararla birlikte Bilal Erdoğan’ın vergiden muaf tutulan vakıflarının sayısı yediye yükseldi. Bilal Erdoğan’ın vergide muaf tutulan vakıflarının listesi şu şekilde:

2011- Türkiye Gençlik ve Eğitime Hizmet Vakfı (TÜRGEV)

2015- Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Geliştirme Vakfı

2016-Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA)

2018-Okmeydanı Spor ve Eğitim Vakfı (Okçular Vakfı)

2018- Prof. Dr. Fuat Sezgin İslam Bilim Tarihi Araştırmaları Vakfı

2019- Yeni Türkiye Eğitim Vakfı (YETEV)

2021- İnsan ve İrfan Vakfı