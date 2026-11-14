Bilal Erdoğan’ın Lübnan turu: Tekbirle karşılandı, törenle uğurlandı

AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan, iki günlük Lübnan ziyaretini tamamladı.

Ziyaretin ikinci gününde Trablusşam'a geçen Erdoğan, kentten törenle uğurlandı. İman İzcilik Derneği üyeleri, Türk ve Lübnan bayraklarıyla Erdoğan'ı karşılayıp tekbir getirdi, marşlar okudu. Boynuna izci fuları takılan Erdoğan, bu karşılamayı alkışlarla selamladı.

Erdoğan, Trablusşam'da kentin müftüsü Şeyh Muhammed İmam ve Alevi İslam Konseyi Başkanı Şeyh Ali Kaddur tarafından karşılandı. Ardından bir camideki toplantı salonunda Müslüman ve Hristiyan din adamlarıyla bir araya geldi. Görüşmeye Trablusşam Maruni Başpiskoposu Yusuf Suveyf ile Rum Ortodoks Başpiskoposu Efrem Kiryakos da katıldı.

Lübnan Ekonomi Bakanlığı'nın ev sahipliğinde düzenlenen Lübnan-Türkiye Stratejik Liderlik Diyaloğu'nda konuşan Erdoğan, uygun koşullar sağlanırsa Lübnan ve Suriye'nin, Türkiye'nin son 20 yılda yaşadığına benzer bir ekonomik büyüme kaydedebileceğini öne sürdü.

Ziyaretin ilk günü Erdoğan, Lübnan'ın Ankara ve Şam ile ilişkilerinden sorumlu Başbakan Yardımcısı Tarek Mitri'nin davetlisi olarak başkent Beyrut'ta üst düzey görüşmeler yaptı. Cumhurbaşkanı Joseph Aoun'un da aralarında bulunduğu üst düzey yetkililerle bir araya gelen Erdoğan, ayrı ayrı görüşmelerde Meclis Başkanı Nebih Berri, Gelecek Hareketi Başkan Yardımcısı Bahia Hariri ve Dürzi lider Velid Canbolat ile de görüştü.

Erdoğan bu ayın başında Tokyo'ya gitmiş, bu yıl içinde de Suriye'yi ziyaret etmişti. Avrupa, Kuzey Afrika ve Güney Asya'ya da kendi düzenlediği seyahatler yapıyor.

Ziyaret, Türkiye'nin Lübnan'da daha büyük bir rol arayışı sürerken gerçekleşti. AKP, Suriye'nin Beyrut ile ilişkilerini onarmasına yardımcı olmaya çalışıyor. Reuters, geçtiğimiz ay Ankara'nın, Suriye iç savaşında karşı taraflarda yer alan Hizbullah ile HTŞ yönetimi arasındaki gerginliği azaltmaya yönelik görüşmelere ev sahipliği yaptığını yazmıştı, hem Türkiye hem Suriye hükümetleri bu haberi yalanlamıştı.

Erdoğan'ın görüşme trafiği, bölgedeki gerginliğin arttığı bir dönemde dikkat çekti ve ziyaretin amacına ilişkin soruları gündeme getirdi. Middle East Eye'a konuşan seyahatin planlamasında yer alan bir kaynak Erdoğan'ın HTŞ-Hizbullah gerginliğini perde arkasında yumuşatmaya çalıştığı yönündeki iddiaları reddetti.

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