Bilal Erdoğan'ın Lübnan seferi: Hangi sıfatla, ne amaçla?

Lübnan’ın dertleri saymakla bitmez. Emperyalizmin elini hiç çekmediği, kimi zaman doğrudan kimi zaman bölgedeki işbirlikçi rejimleri aracılığıyla karıştırdığı ülke, cemaatlere ayrılmış, ekonomisi iflas etmiş, İsrail’in sürekli saldırılarından yorgun durumda.

Geçen hafta bu ülkeye Türkiye’den yapılan bir ziyaret Lübnan’ın herkes için bir deneme tahtasına dönüştürüldüğünü gösterdi. Erdoğan sonrası lider arayışının olası adaylarından biri olarak gösterilen Bilal Erdoğan anlaşılan liderlik stajının dış ziyaret ayağı için Lübnan’ı seçti.

Hiçbir resmi sıfatı bulunmayan Bilal Erdoğan, Beyrut ve Trablusşam’da temaslarda bulundu. Cumhurbaşkanı Aun tarafından kabul edildi, ülkenin önde gelen siyasi liderleriyle görüştü.

Peki, bu ziyaret ne anlama geliyor?

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