Bilal Erdoğan'ın kafesinde zam: Fiyatlar uçtu

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın çocukları Bilal ve Sümeyye Erdoğan Bayraktar’ın sahibi olduğu "Çay Saati"nin İstanbul Havalimanı’ndaki şubesi yine zam yaptı. Erdoğan kardeşlerin sahibi olduğu restoran Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıkladığı resmi enflasyonun çok üzerinde zamlar yapıyor.

Bir kutu kola 90, şişe su 35, Türk kahvesi ise 75 TL oldu. Ailenin ortak olduğu markanın İstanbul Havalimanı şubesinde 330 ml’lik kola geçen yıl 39 TL’ye satılıyordu. Mayıs ayında ise 69 TL idi. Bugün ise aynı ürünün fiyatı yüzde 130 artışla 90 TL’ye geldi.

Bir porsiyon erişte 160 lira

Halk TV'den Bora Erdin'in haberine göre, sebzeli noodle (erişte) geçen yıl 59,75 TL’ye satılırken bir yılda yüzde 167,78 artışla 160 liraya geldi. Ürünün Mayıs ayındaki fiyatı ise 125 TL’ydi. Aynı ürüne iki ayda gelen zam ise yüzde 28 olarak gerçekleşti. Markanın adını da aldığı çay fiyatlarında da dikkate değer zamlar yapıldı. Geçen sene 15,75 TL olan ince belli bardaktaki çayın fiyatı 39 TL olurken büyük boy çay 49 TL’den satılmaya başlandı.

İki kahve bir sandviç 395 TL!

Şirket sadece geleneksel ürünler satmıyor. Ayrıca cappicino, latte gibi kahve çeşitleri de var. Kahvelerin adet fiyatı 105 TL ilen tavuklu sandviç 185 TL. İstanbul Havalimanı iç hatlar terminalinde bugün bir cappicino, bir latte bir de sandviç alan yolcu 395 TL hesap ödedi. Küçük boy limonata 105 TL iken aynı ürünün büyüğü 120 TL.

Fiyatlar artmaya devam ediyor

Gıda fiyatlarındaki artış bir önceki yıla göre baz temel etkisi nedeniyle düşük görünüyor. Geçen hafta katma değer vergisi oranları yüzde 8'den 10'a, yüzde 18'den 20'ye artırıldı. 10 Temmuz 2023 Pazartesi tarihi itibariyle yeni KDV oranları yürürlüğe girdi. Ancak gıda maddelerinde ve diğer yüzde 1'e tabi mal ve hizmetlerin KDV oranında herhangi bir değişiklik yapılmadı. Ancak fiyatlar artmaya devam ediyor.