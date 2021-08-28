Bilal Erdoğan'ın arkadaşına verilen ihale iptal edildi

Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi (TEİAŞ), AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan'ın arkadaşı Fatih Başçı'nın firmasına verilen 487 milyon TL'lik tartışmalı kamera ihalesini iptal etti.

İhale Komisyonunun iptal kararında herhangi bir gerekçe belirtilmedi.

T24'ten Eray Görgülü'nün haberine göre, itirazlar üzerine önceki gün toplanan TEİAŞ İhale Komisyonu, yapılan değerlendirme sonucunda 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun 39. maddesi kapsamında ihalenin iptal edilmesine karar verdi. İhale Komisyonu kararında iptale ilişkin herhangi bir gerekçe gösterilmedi. İlgili kanunun 39. maddesi, ihale dokümanında belirtilmiş olması kaydıyla, ihale yetkilisinin onayından önceki herhangi bir aşamada, ihale komisyonu kararı üzerine idareye bütün teklifleri reddetme yetkisi veriyor.