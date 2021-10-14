Bilal Erdoğan'dan TÜGVA savunması: Yüzbinlerce insanı üzüyorsunuz

TÜGVA'nın kurucusu Bilal Erdoğan, Ensar Vakfı'nın Kocaeli'deki yeni binasının açılışına katıldı.

Erdoğan, burada yaptığı konuşmada TÜGVA'ya yönelik iddialara üstü kapalı bir şekilde yanıt verdi.

Erdoğan, ''Kurumlarımızın itibarsızlaştırılmasına müsaade etmemeliyiz. Ensar Vakfı bir kurum, İlim Yayma Cemiyeti, İlim Yayma Vakfı bir kurum, imam hatipler bir kurum. Ülkemizin bir sürü böyle kurumları var. Yani emekle, imkanla, seferberlikle, gönüllükle inşa edilmiş kurumlar. Bunların hepsinin sevenleri var. Bunların hepsinin arkasında insanlar var. Siz bu kurumları tahkir ettiğiniz zaman yüzbinlerce insanı aynı zamanda üzüyorsunuz. On binlerce insana hakaret etmiş oluyorsunuz, iftira etmiş oluyorsunuz" ifadelerini kullandı.

TÜGVA'ya dair 'kadro atama belgeleri' sosyal medyada gündeme gelmiş, vakfın başkanı belgelerin sahte olduğunu iddia etmişti.