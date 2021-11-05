Bilal Erdoğan: Yıllarca inançlı diye ötekileştirilmiş bir kesimin çocuğuyum

Girişimci İşadamları Vakfı (GİV) tarafından düzenlenen “8. GİV Girişimcilik Ödülleri” Bilal Erdoğan’ın katıldığı törenle sahiplerini buldu.

Törende bir konuşma yapan Bilal Erdoğan, “Türkiye’de ihracat 20 yıl önce 30 milyar dolar civarındaydı. Bugün öyle bir hızla ilerliyoruz ki, öyle bir fırsat penceresini Türkiye yakalamış durumdaki muhtemelen yakın zamanda, 6 ay, 1 yıl sürmeden Türkiye her iş gününde 1 milyar dolar ihracat yapan bir ülke haline gelmiş olacak" iddiasında bulundu.

"Bir ülke borçlanarak büyüyebilir. Türkiye bu modeli uzun süre denedi" diyen Erdoğan, "Bugüne kadar bununla belli başarıları da yakaladık. Şu anda geldiğimiz nokta, Türkiye’nin altyapıda yaptığı birçok yatırımlar var. Organize sanayi bölgeleri, demiryolları, otobanlar, okullar, hastaneler, şehir içi raylı sistemler, bunların Konya’da ne denli gelişmiş olduğunu Konyalılar çok iyi biliyorlar ama Türkiye’nin dört bir yanında da bunların olduğunu biliyoruz. Bunların yapılmasında maksat elbette başta halkımızın dünyanın müreffeh milletlerinin seviyesinde yaşamasını temin etmek" ifadesini kullandı.

Konuşmasında "kutuplaşmaya" atıf yapan Erdoğan, "Türkiye’nin o büyük firmaları, Türkiye’nin o büyük zenginleri kendi plaza ve binalarında neden bir başörtülünün asla çalışamadığının hesabını versinler. O zaman kutuplaştırmayı kimin yapıp, yapmadığı daha iyi ortaya çıkacaktır. Ben, yıllarca inançlı diye ötekileştirilmiş bir kesimin çocuğuyum. Ama bugün benim içinde bulunduğum vakıflarda, içinde bulunduğum kurumlarda biz kimseyi ötekileştirmeden herkese ulaşmanın mücadelesini veriyoruz" dedi.