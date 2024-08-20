Bilal Erdoğan istedi: Erişim engeli haberine de erişim engeli geldi

AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan, 8 yıl önce adının geçtiği haber için 3 yıl arayla iki defa erişim engeli getirtti.

Haber, Bilal Erdoğan’ın BMZ şirketiyle inşaat sektöründe ortaklık yapan Mehmet Gür’ün satın aldığı arsada 200 milyon liralık rant yaratıldığını anlatıyordu.

Pendik Belediyesi'nin borcuna karşılık 2006'da Maliye'ye devrettiği arsa üç defa el değiştirdi. Son olarak adı 17-25 Aralık yolsuzluk dosyasında da geçen Mehmet Gür tarafından satın alındı.

Sabiha Gökçen Havalimanı'nın hemen yanında bulunan değerli arsada, Gür’ün satın almasının ardından AKP’li Pendik Belediyesi tarafından imar değişikliğine gidildi. Ortalama 20 bin metrekarelik ticaret alanı emsal dışı kalmış oldu.

Böylece 32 bin metrekarelik arsa için bölgedeki metrekare fiyatları baz alındığında 200 milyon liralık rant yaratılmış oldu.

Konuyu ele alan Cumhuriyet'in haberine soL'da da yer verildi. Aradan 5 yıl geçtikten sonra Bilal Erdoğan sözkonusu haberlere, "onurunu ve saygınlığını rencide edici ifadeler yer aldığı" gerekçesiyle erişim engeli getirilmesini istedi.

Mahkeme aynı gün "başvuranın şeref ve onurlarını rencide edici mahiyette saldırı niteliğinde sözler sarf edildiği, kişilik haklarını ihlal edici mahiyette paylaşımda bulunulduğu anlaşılmakla" diyerek, haberin yayından kaldırılmasına karar verdi.

Üç yıl önce verilen bu kararı soL, okuyucularına ayrı bir haberle duyurmuştu. Bugün o habere de erişim engeli geldi.

Hakim Hüsamettin Duran’ın imzasının yer aldığı kararda, “Daha önce erişime engellenen haber ve içeriklerin hukuku dolanmak suretiyle yeniden yayımlandığı” iddia edildi.

Altı içeriğe erişim engeli reddedildi

İstanbul Anadolu 5. Sulh Ceza Hakimliği'nce verilen kararda bir ayrıntı dikkat çekti.

Bilal Erdoğan'ın avukatı tarafından mahkemeye sunulan linklerin 53'üne erişim engeli getirilirken 6 link için istenen engel talebi reddedildi.

Bu linklerde yer alan haber ve paylaşımlarda, Bilal Erdoğan'ın hakkındaki haberlere erişimi engelletmesi içeriğe ilişkin bilgi paylaşmadan aktarılıyor.