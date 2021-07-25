Biden'ın sağlık danışmanı Fauci: Yanlış yolda gidiyoruz

ABD Başkanı Joe Biden'ın sağlık baş danışmanı ve ABD'nin enfeksiyon hastalıkları konusundaki üst düzey uzmanı Antony Fauci koronavirüs vakalarındaki artışı aşı olmayanların ve Delta varyantının yayılmasının körüklediğini belirterek "Yanlış yolda gidiyoruz" dedi.

CNN televizyonunda "State of Union" programına katılan Fauci ülkedeki salgına dair durumu "gereksiz bir çıkmaz" olarak nitelendirdi ve bu durumdan dolayı hayal kırıklığı yaşadığını dile getirdi.

Halihazırda vaka artışlarının yaşandığı Los Angeles gibi bölgelerde yerel yetkililerin aşı olup olmadığına bakmaksızın herkesin kapalı mekanlarda maske takması zorunluluğu getirdiğini söyleyen Fauci, maske takma zorunluluğunun hükümetin sağlık yetkililerince etkin bir biçimde yeniden değerlendirilmesi tavsiyesinde bulundu.

Fauci ayrıca bağışıklık sistemi baskılanmış kişilerin üçüncü doz aşıya ihtiyaçları olabileceğini söyledi.

Fauci siyasilere de insanları aşı olmaya teşvik etme çağrısı yaptı.