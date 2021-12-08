Biden'ın sağlık danışmanı Fauci: Omikron Delta'dan daha şiddetli değil

Amerikalı doktor Anthony Fauci, Omikron ve Delta varyantları hakkında bir değerlendirme yaparak, Omikron varyantının şiddeti hakkında kesin sonuca ulaşmanın haftalar alacağını söyledi. Ancak Fauci’ye göre, elde edilen ilk bulgular daha önceki varyantlardan kötü değil.

Omikron varyantıyla ilgili bilinen ve bilinmeyenleri üç kategoriye ayıran Fauci, bunları "bulaşıcılık", "aşı", "eski bağışıklıklara direnç" ve "hastalığın şiddeti" olarak tanımladı.

ABD Başkanı Joe Biden'ın baş tıbbi danışmanı olan Fauci, Fransız haber ajansı AFP'ye verdiği demeçte, bulaşıcılık açısından Omikron'un halihazırdaki baskın varyant olan Delta'dan daha hızlı olduğunun açık olduğunu belirtti.

Euronews’te yer alan habere göre, Omikron'da yeniden hastalanma oranı veya antikorlara direncin de daha yüksek olduğunu belirten Fauci, kullanılan aşıların etkinliğinin önünüzdeki gün veya haftalarda belli olacağını vurguladı.

'Değerlendirmeler farklı coğrafyalardan gelen verilerle değişebilir'

Hastalığın şiddeti konusunda da konuşan Fauci, Omikron'un Delta'dan daha şiddetli olmadığının "neredeyse kesin" olduğunu ifade etti.

Fauci, Güney Afrika'dan gelen hastaneye yatış verilerine bakıldığında ise "daha az şiddetli" olduğu yönünde işaretler olduğunu da vurguladı.

Bu konudaki değerlendirmelerin daha farklı coğrafyalardan gelen verilerle değişebileceğini belirten Fauci, en iyi senaryonun daha bulaşıcı olmasına rağmen daha az şiddetli atlatılan hastalık nedeniyle hastane yatış oranlarında sıçrama görülmemesi olduğunu söyledi.

En kötü senaryonunsa yüksek bulaşıcılıkla birlikte önceki hastalıklardan kazanılan bağışıklık ve aşıların etkisiz kalması ve şiddetli geçen hastalık nedeniyle yeni bir dalga görülmesi olduğunu söyleyen Fauci, böyle bir durumu beklemediğini de ifade etti.