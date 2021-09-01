Biden'ı 13 yıl önce kurtaran Afgan tercümandan ABD'ye: Beni ve ailemi burada unutmayın

ABD Başkanı Joe Biden'ın 13 yıl önce Afganistan'da kurtulmasına yardım eden bir Afgan tercümanın, kendisinin ve ailesinin tahliyesi için ABD Başkanı'na talepte bulunduğu belirtildi.

Wall Street Journal'da (WSJ) yer alan habere göre, kendisini Muhammed olarak tanıtan tercüman, gazeteye "Merhaba sayın başkan, beni ve ailemi kurtarın. Beni burada unutmayın" mesajını iletti.

Gazetenin aktardığına göre, ABD askerlerinin çekilmesi sırasında geride bırakılan Afganistan vatandaşları arasında bulunan Muhammed, eşi ve dört çocuğuyla birlikte ülke içerisinde saklanıyor.

Muhammed'in, 2008 yılında o dönem senatör olan Biden'ın yanı sıra yine senatörler olan Chuck Hagel ve John Kerry'i bulundukları helikopterin kar fırtınası nedeniyle zorunlu iniş yapmasının ardından gelen kurtarma ekibinde yer aldığı belirtildi. Muhammed'in o dönemde ABD ordusu için tercümanlık yaptığı aktarıldı.