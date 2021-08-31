Biden: Afganistan'daki misyonumuz olağanüstü şekilde başarılı oldu

ABD Başkanı Joe Biden, ülkesinin Afganistan'daki askeri varlığının sona ermesine dair açıklamalarda bulundu.

ABD askerlerinin Afganistan'da görevini "mükemmel bir şekilde" yerine getirdiğini öne süren Biden, "Afganistan'daki savaşı bitirme kararı aldım. Afganistan'daki misyonumuz olağanüstü şekilde başarılı oldu" dedi.

Afganistan'daki tahliyelerin başarılı bir şekilde gerçekleştiğini söyleyen Biden, "Afganistan'dan çekilme sürecinde 5 binden fazla ABD'li tahliye edildi. Tahliyeler daha düzenli olamazdı" diye konuştu.

Afganistan'da yaklaşık 200 ABD'linin daha bulunduğunu söyleyen Biden, "İstemeleri durumunda tüm ABD'lileri Afganistan'dan çıkarmakta kararlıyız. Mümkün olan en fazla sayıda Afgan'ın ülkeyi terk etmesine destek olmak çalışma yürütmeye devam edeceğiz" açıklamasında bulundu.

Diğer ülkelerde de asker çekme kararı verileceğini söyleyen Biden, "Bir ülkenin yeniden inşası için askeri operasyon yapma dönemi bitti" dedi.