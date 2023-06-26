Biden'den 'Wagner' açıklaması: 'Hiçbir alakamız yoktu'

ABD Başkanı Joe Biden, Rusya'da paralı asker şirketi Wagner'in başlattığı kalkışma ile ilişkilerinin olmadığını söyledi.

Biden, Beyaz Saray'da altyapı politikalarıyla ilgili yaptığı konuşmada, Rusya'da Wagner'le ilgili yaşanan gelişmelere değindi.

Biden, Rusya'da Wagner grubunun Rus hükümetine isyanıyla ilgili olaylar başladığında ulusal güvenlik ekibine, gelişmeleri yakından takip etmeleri ve kendisini saat saat bilgilendirmeleri talimatı verdiğini kaydetti.

Ulusal güvenlik ekibine farklı senaryolara hazırlanmaları için de talimat verdiğini belirten Biden, ABD'nin müttefiklerinin liderleriyle de Rusya'daki gelişmelerle ilgili hemfikir olduklarından emin olmak için çevrim içi görüşme yaptıklarını anlattı.

Biden, bu hususta verecekleri tepkiler ve beklentilerle ilgili koordine halinde olmanın önemli olduğunu ifade ederek, "Putin'e bunun için Batı'yı ya da NATO'yu suçlaması için hiçbir mazeret vermedik. Müdahil olmadığımızı açıkça belirttik. Bununla hiçbir alakamız yoktu. Bu, Rus sistemi içindeki bir mücadelenin parçasıydı" şeklinde konuştu.

'Müttefiklerimizin aynı çizgide olduğundan emin olmaya devam edeceğim'

Gelişmelerle ilgili Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile de görüştüğünü kaydeden Biden, kendisiyle bugün içerisinde veya yarın erken saatlerde tekrar konuşabileceğini söyledi.

"Bu hafta sonu yaşanan olayların sonuçlarını ve bunun Rusya ile Ukrayna üzerindeki etkilerini değerlendirmeye devam edeceğiz" diyen Biden, gelişmelerin nereye gittiğine dair kesin bir sonuca varmak için henüz çok erken olduğunu ifade etti.

Biden, "Bundan sonra ne olursa olsun, müttefiklerimiz ve ortaklarımızın yakın bir şekilde aynı çizgide olduğundan ve durumu nasıl okuyup tepki verdiğimizden emin olmaya devam edeceğim. Tamamen koordineli kalmamız önemli" dedi.