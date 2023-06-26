Wagner'in lideri Prigojin'den isyan sonrası ilk sesli mesaj

Rusya'da paralı asker şirketi Wagner'in kurucusu ve lideri Yevgeniy Prigojin başlattığı kalkışmanın ardından varılan uzlaşma sonrası ilk kez konuştu.

11 dakikalık bir sesli mesaj yayınlayan Prigojin, "Rus askerlerinin kanı dökülmesin diye geri döndük" açıklamasında bulundu.

Prigojin, Wagner grubundaki paralı askerlerden hiçbirinin Rusya Savunma Bakanlığı ile sözleşme imzalamayı kabul etmediğini, sözkonusu sözleşmenin 1 Temmuz'da Wagner grubunun kendisini lağvetmesi anlamına geleceğini söyledi.

"Yok olmamak için adalet yürüyüşü başlattıklarını" savunan Prigojin "Onlar bize füzeyle saldırdı, ölümlerden dolayı üzgünüz" dedi.

Hedeflerinin Putin olmadığını öne süren Prigojin "Ukrayna'da hata yapanların hesap vermesi gerektiği" ifadelerini kullandı.

Ne olmuştu?

Prigojin, Rus ordusunu Wagner'e saldırı düzenlemekle suçlayıp karşılık vermekle tehdit etmiş, Wagner savaşçıları Ukrayna'yı terk ederek sınırdaki Rostov bölgesine girmişti.

Bu durum üzerine Federal Güvenlik Servisi (FSB), "silahlı isyan" suçlamasıyla ceza davası açmıştı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Wagner'in isyanını "vatana ihanet" olarak nitelendirmişti.

Prigojin, Moskova'ya gideceklerini açıklamış, Kremlin yönetimi ise ülkenin pek çok bölgesinde güvenlik önlemlerini artırmıştı.

Yevgeniy Prigojin'in 24 Haziran'da Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko'nun Rusya'da gerilimi azaltma önerisini kabul ettiği bildirilmişti.

Prigojin, Rus kanı dökülmesinin sorumluluğunu anladıklarını ve konvoylarını geri çevirerek plana göre saha kamplarına geri döneceklerini açıklamıştı.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Prigojin'e yönelik açılan ceza davasının kapanacağını belirterek, isyancı liderin Belarus'a gideceğini bildirmişti.