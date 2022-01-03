Biden'dan Ukrayna'ya 'işgal' halinde destek sözü

ABD Başkanı Joe Biden, gelecek hafta Rusya ile başlayacak görüşmeler öncesinde Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile telefonda görüştü.

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamaya göre, Biden "ABD'nin Ukrayna'nın egemenlik ve toprak bütünlüğüne bağlılığını" dile getirdi ve "Rusya Ukrayna'yı daha fazla işgal ederse ABD ile müttefikleri ve ortaklarının kararlılıkla karşılık vereceğini" söyledi.

Görüşmede Biden ve Zelenskiy'in gelecek hafta Rusya ile NATO ve AGİT'te yapılacak görüşmelere ilişkin "diplomatik çabalara desteklerini ifade ettikleri" belirtildi.

Ayrıca Biden'ın Donbass'taki gerilimin düşürülmesi için güven inşasına ve "Normandiya Formatı ve Minsk Anlaşmaları'nın uygulanması için etkin diplomasiye" desteğini bildirdiği kaydedildi.

Rusya'nın ABD ve NATO'ya sunduğu güvenlik garantileri tekliflerinin görüşülmesi beklenen 10 Ocak'ta Cenevre'de başlayacak müzakereler öncesinde ABD Başkanı Biden ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin 30 Aralık'ta 50 dakika süren bir telefon görüşmesi yapmıştı. Kremlin'den yapılan açıklamada görüşmenin "yapıcı" olduğu kaydedilmişti.