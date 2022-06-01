Biden'dan 'Türklerin etkinliklerine katılmayın' talimatı

FOX TV'den İsmail Küçükkaya, ABD'nin Türkiye'ye tavrına ilişkin ilginç bir iddiada bulundu.

"Dün Ankara'ya gittim. ABD ile gerilimin yaşandığını öğrendim. Erdoğan'ın İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği konusunda engel olacağına dair açıklamaları ABD'yi çok kızdırmış. Joe Biden talimat vermiş, Türklerin etkinliklerine katılmayacaksınız diye" ifadesini kullanan Küçükkaya, "Bu krizi çözmek için Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Murat Mercan, dün Ankara'da idi. Murat Mercan bu krizi yumuşatmak için mekik diplomasi dokuyor" iddiasında bulundu.