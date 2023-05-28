Biden'dan Erdoğan'a tebrik mesajı: 'Birlikte çalışmaya devam'

ABD Başkanı Joe Biden AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın yeniden cumhurbaşkanı seçilmesi nedeniyle bir tebrik mesajı yayımladı.
Biden Twitter'dan yaptığı paylaşımda "Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yeniden seçilmesinden dolayı tebrikler. İkili meselelerde ve paylaşılan küresel zorluklarda NATO Müttefikleri olarak birlikte çalışmaya devam etmeyi dört gözle bekliyorum" ifadelerini kullandı.
Congratulations to President Recep Tayyip Erdogan of Türkiye on his re-election.— President Biden (@POTUS) May 28, 2023
I look forward to continuing to work together as NATO Allies on bilateral issues and shared global challenges.