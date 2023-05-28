Biden'dan Erdoğan'a tebrik mesajı: 'Birlikte çalışmaya devam'

ABD Başkanı Joe Biden AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın yeniden cumhurbaşkanı seçilmesi nedeniyle bir tebrik mesajı yayımladı.

Biden Twitter'dan yaptığı paylaşımda "Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yeniden seçilmesinden dolayı tebrikler. İkili meselelerde ve paylaşılan küresel zorluklarda NATO Müttefikleri olarak birlikte çalışmaya devam etmeyi dört gözle bekliyorum" ifadelerini kullandı.