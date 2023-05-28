TÜSİAD'dan Erdoğan'a tebrik mesajı

TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Turan, Cumhurbaşkanı seçimlerinin ikinci tur sonuçlarının ardından AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı tebrik eden bir mesaj yayınladı.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Turan, şöyle dedi:

"Bugün yapılan ikinci tur Cumhurbaşkanı seçiminde Cumhurbaşkanı seçilen Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ı tebrik ediyoruz. İki hafta önceki milletvekilliği seçiminde parlamentoya girmeye hak kazanan siyasi partileri ve milletvekillerini yeniden kutluyoruz.

Seçim sonrasında yeni yürütme ve yasama organlarının ülkemizin ekonomik, demokratik, sosyal ve çevresel açıdan gelişmişlik düzeyini uluslararası standartlarda önde bir konuma yükseltecek adımları hızla hayata geçirmesi önem taşıyor. Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılına girerken, iş dünyası olarak Cumhuriyetimizin muasır medeniyet seviyesini aşma hedefi doğrultusunda çalışmaya devam edeceğiz."