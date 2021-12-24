Biden'dan dikkat çeken Sincan kararı: Nokta atışı yasak

ABD Başkanı Joe Biden, dün Çin'in Sincan bölgesinde var olduğunu öne sürdüğü 'zorla çalıştırma endişeleri' nedeniyle ithalatı yasaklayan kararı imzaladı.

Washington, Sincan'daki Uygur nüfusa karşı "soykırım" uygulandığını öne sürerek "Uygur Zorla Çalıştırmayı Önleme Yasası"nı yürürlüğe koymuş oldu. Yasa bu ay ABD Kongresi'nde kabul edilmişti.

ABD bu yasayla birlikte resmi olarak Pekin'in Uygurlar ve diğer Müslüman gruplar için "toplama kampları kurduğu"nu öne sürerken Sincan menşeli tüm ürünlerin "zorunlu çalıştırma sonucu" üretildiğini varsaymaya başlamış oldu. Ancak kanun içerisinde bu önergenin "çürütülebilir bir varsayım" olduğu ibaresi de yer aldı.

Nokta atışı: Güneş paneli endüstrisi engelleniyor

Temel olarak hedef alınan ürünlerse "güneş paneli üretiminde kullanılan pamuk, domates ve polisilikon" olarak belirlendi. Kanun metninde özellikle bu ürünlerin belirtilmesi ABD menşeli firmaların önünün açılması için ayrı bir önem taşıyor. Çin, dünyanın PV (fotovoltaik) güneş paneli üretiminin tüm sektörlerinde dünya pazarını domine etmiş durumda. Bloomberg NEF tarafından yayımlanan 2019 tarihli rapora göre küresel olarak Çin silikon dilim (wafer) üretiminde yüzde 97, PV hücrelerinin yüzde 79 ve polisilikonda yüzde 67 paya sahip.

ABD içerisinde güneş paneli piyasasının hacmi geçtiğimiz yıl 131,04 milyar dolar olarak hesaplanıyor.

Öte yandan ABD'nin Çin'e yönelik "soykırım" suçlamalarıysa 45. ABD Başkanı Donald Trump'ın iktidarı sırasında dillendirilmeye başlanmıştı.

Çin'e karşı ticaret savaşı başlatan Trump'ın iktidarı sırasında ABD'ye ait devlet aygıtları tarafında hazırlatılan 'soykırım' raporları Sincan'da kürtaj, kondom ve diğer doğum kontrol yöntemlerin yaygınlaşmasını "demografik soykırım" olarak tanımlıyor.

Çin'e karşı "soykırım" suçlamaları Trump'ın iktidarı devretmesini takiben Batı basınında gündeme eskisi kadar sık gelmemeye başlamıştı.

ABD'nin son dönemde Trump'ın Çin karşıtı politikalarına geri dönmesiye birlikte ortaya sunduğu diğer iddiasıysa bölgedeki "köle emeği" ve "zorunlu çalıştırma". Ancak bu konuda ABD hükümeti herhangi bir dayanak sunmuyor.

ABD'de 1,5 milyon mahkum çalıştırılıyor

ABD, 2,19 milyon kişiyle dünyanın en büyük hapishane nüfusuna sahip ülke konumunda. Irksal profile göre tutuklamaların geleneksel ceza politikası olarak uygulandığı ABD'de aynı zamanda 1,5 milyon mahkum çalıştırılıyor.

2021'in Ocak ayının son günlerinde, Trump yönetimi tüm Sincan pamuk ve domates ürünlerinin ABD sınırlarına girişinin yasaklandığını duyurdu.