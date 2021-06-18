ABD'de köleliğin kaldırılmasının bayram ilan edildiği gün Yüksek Mahkeme kölelerin davasını reddetti

Afrika'daki kakao tarlalarına kaçırılan çocuk kölelerin, ABD'deki "genel kurumsal faaliyet" bahanesiyle Nestle'ye dava açması ABD Yüksek Mahkemesi tarafından engellenirken aynı gün içerisinde Biden, "Juneteenth (18 Haziran) Ulusal Bağımsızlık Günü"nü köleliğin kaldırılması kapsamında milli bayram ilan eden yasayı imzaladı.

Tarihi olan 19 Haziran, Teksas, Galveston'daki Afrikalı-Amerikalıların 1865'te köleliğin sona erdiği konusunda bilgilendirildiği güne atıfta bulunuyor. Yeni milli bayram ABD Senatosu'nda oybirliğiyle kabul edildi ve sadece 14 Temsilciler Meclisi üyesi Cumhuriyetçi milletvekili yeni bayramın aleyhinde oy kullandı.

Ancak söz konusu oylamadan birkaç saat önce, ABD Yüksek Mahkemesi'nin sekiz yargıcı, "Nestle USA, John Doe'ya karşı" şeklinde adlandırılan davada Nestle ve Cargill lehine karar verdi. Şirketlerin ABD şubeleri, çocukken Fildişi Sahili'ndeki kakao plantasyonlarına kaçırılan Malili altı eski köle tarafından dava edildi.

Söz konusu 6 kişi, Nestle ve Cargill plantasyonların köle olarak çalıştırılmıştı. Şahıslar uzun saatler boyunca ücretsiz ve çok az yiyecekle çalışmak zorunda kaldılar ve iş başındayken düzenli olarak kamçılandılar.

'Taşeron' bahanesi

Yüksek Mahkeme, Nestle ve Cargill'in Fildişi Sahili'ndeki plantasyonlara "sahip olmadıklarını veya işletmediklerini" ancak "orada bulunan çiftliklerden kakao satın aldıklarını ve bu çiftliklere teknik ve finansal kaynaklar sağladıklarını" kabul etti.

Dava ilk olarak 2005 yılında Kaliforniya'da bir federal yargıça sunulmuş ve reddedilmişti. Dokuzuncu Temyiz Mahkemesi kararı bozdu ve dava ülkedeki en yüksek mahkemeye gitti.

Davayı açan grup Uluslararası Haklar Savunucuları'ndan Terry Collingsworth, Nestle ve Cargill'in "avukatlara, lobicilere ve halkla ilişkiler firmalarına milyonlarca dolar daha harcamak yerine" 2001'de taahhüt ettikleri gibi çocuk emeği sömürmeyi bırakmalarını umduğunu söyledi.

Bu dönem Nestle ve Cargill'in avukatlarından biri, şimdi Washington'da bir hukuk firması olan Hogan Lovells'in ortağı ve daha önce ABD Başkan Barack Obama döneminde "First Lady"nin ofisini temsil eden en üst düzey avukat olan ABD başsavcı vekili Neal Katyal.

Kölelere karşı Nestle'yi savunan Katyal, davayı "Yanlış davalıya, yanlış yerde ve yanlış yerde açılan 15 yıllık bir dava" olarak nitelendirdi.