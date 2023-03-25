Biden'dan Çin-Rusya ilişkilerine ilişkin açıklama: Bence çok abarttık

ABD Başkanı Joe Biden, Çin ile Rusya arasındaki yakınlaşmanın son dönemde "çok abartıldığını" savunarak, buna karşın Batı ittifakının daha fazla birbirine yakınlaştığını söyledi.

Kanada'ya resmi ziyaret gerçekleştirmek üzere başkent Ottowa'da bulunan Biden ile Kanada Başbakanı Justin Trudeau, ortak basın toplantısı düzenledi.

Yaptığı açıklamada Çin ile Rusya arasında son 10 yılda 40 görüşme gerçekleştirildiğini kaydeden Biden, diğer yandan Batı ittifakının daha çok yakınlaştığını söyledi.

Biden, şunları kaydetti: "Çin'i hafife almıyorum. Rusya'yı hafife almıyorum. Ancak bence çok abarttık. Şimdi son üç aydır Çin'in Rusya'ya önemli silahlar sağlayabileceğinden bahsediliyor. Bunu henüz yapmadılar. Yapmayacakları anlamına gelmiyor ama henüz yapmadılar. Ki böyle bir şey olsa bile bu, Batı'yı önemli ölçüde daha fazla birleştirdi."

Biden bu kapsamda Hindistan, Japonya ve ABD'den oluşan "Quad" ittifakı, AUKUS, Güney Kore ve Japonya ilişkileri ile kendi öncülüklerinde yürütülen ortaklıklara işaret etti.