Biden'dan 'balon'a ilişkin açıklama: İcabına bakacağız

ABD Başkanı Joe Biden, ABD hava sahasına giren Çin'e ait balon hakkında ilk defa açıklama yaptı.

Biden ABD tarafının "casus balon" olduğunu iddia ettiği, Çin'in ise rotasından sapan bir meteoroli balonu olduğunu savunduğu cisime ilişkin "İcabına bakacağız" dedi.

Balon krizi

Pentagon, geçtiğimiz gün ülke hava sahasına giren yüksek irtifa balonunun ABD ordusu tarafından takip altına alındığını açıklamıştı.

Çinli yetkililer balonun Çin'e ait sivil bir hava aracı olduğunu, meteorolojik araştırma için kullanıldığını, rüzgarlarla sürüklenerek yanlışlıkla ABD hava sahasına girdiğini belirtmişti. ABD Savunma Bakanlığı yetkilileri ise "Çin'in açıklamasının farkındayız ancak bunun bir gözetleme balonu olduğunu biliyoruz" ifadesini kullanmıştı.

Balon krizi üzerine ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken Pekin'e yapacağı ziyareti erteleyeceğini açıklamıştı.