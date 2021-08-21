Biden: Taliban ile sürekli temas halindeyiz

ABD Başkanı Joe Biden, Beyaz Saray'da yaptığı açıklamada Afganistan'dan ABD vatandaşlarının ve onlara yardım eden Afganların tahliyesi için Taliban ile "sürekli temas" halinde olduklarını söyledi.

Biden "sivillerin havalimanına güvenli geçişi için Taliban ile sürekli temas halindeyiz" dedi.

Kabil Havalimanı'ndaki tahliye ile ilgili Pazartesi gününden bu yana "önemli gelişme" kaydettiklerini söyleyen Biden, duran uçuşların yeniden başlatıldığını belirtti.

"Bu tarihteki en büyük ve en zor hava nakillerinden biri" diyen Biden, ABD'nin bunu gerçekleştirme kapasitesine sahip tek ülke olduğunu savundu.

Biden 14 Ağustos'tan bu yana tahliye edilenlerin sayısını yaklaşık 13 bin olarak açıkladı.

Dün sabah Kabil Havalimanı'ndaki uçuşların birkaç saat durduğunu kaydeden Biden daha sonra uçuşların yeniden başladığını belirtti.

Tahliye operasyonunun tehlikeli ve zor koşullarda yürütüldüğünü söyleyen Biden "Nihai sonucu garanti edemem" dedi.

Biden "Taliban'a güçlerimize herhangi bir saldırı ya da havalimanında operasyonlarımızın kesintiye uğratılması durumunda bunun hızlı ve kuvvetli bir karşılığı olacağını söyledik" diye konuştu.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Almanya Şansölyesi Angela Merkel ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile görüştüğünü belirten Biden gelecek hafta Afganistan'daki durumla ilgili bir G7 toplantısı yapılacağını kaydetti.

Ülkesinin havaalanına gidemeyen ABD'lilerin tahliyesi için Kabil'in merkezine asker gönderip göndermeyeceği sorusu üzerine Biden "Taliban ile anlaşma yaptık" dedi ve ABD pasaportu taşıyanların havalimanına erişiminde bir sorun yaşanmadığını söyledi.