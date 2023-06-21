Biden, Şi'ye 'diktatör' demişti: Çin'den açıklama

Çin, ABD Başkanı Joe Biden'ın, Devlet Başkanı Şi Cinping'e yönelik "diktatör" demesine ilişkin açıklamada bulundu.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, Biden'ın sözleriyle ilgili, "ABD'nin açıklamaları son derece saçma ve sorumsuzca" değerlendirmesinde bulundu.

Mao, sözlerinin devamında "ABD, bunu sakin ve profesyonel bir şekilde ele alması gerekirken gerçekleri çarpıttı ve zorbalık ve hegemonya yönünü ortaya koyarak olayı abartmak için gücünü kullandı" dedi.

Biden, Şi'nin Şubat'ta Amerikan hava sahasına giren Çin "casus balonunun" düşürülmesine verdiği tepkinin nedeninin "balonun orada olduğunu bilmemesinden" kaynaklandığını öne sürmüştü. Biden, "Ciddiyim. Ne olduğunu anlamadıkları zaman diktatörler için bu, büyük bir utanç kaynağıdır" şeklinde konuşmuştu. (AA)