Biden: Siber suçlar konusunda Putin'e verdiğim sözü tuttum

ABD Başkanı Joe Biden, hacker grubu REvil üyesi olduğu iddia edilen Rusya vatandaşı Yevgeniy Polyanin ve Ukraynalı Yaroslav Vasinskiy'in ABD'de suçlu bulunmasının ardından bir açıklama yaptı.

Beyaz Saray'ın sitesinde yayımlanan açıklamasında, yönetiminin ilk günlerinden bu yana siber güvenliğe öncelik verdiklerini söyleyen Biden, bunun sağlanması için uluslararası ortaklıklar kurarak ulusal çaba sarf ettiklerini ifade etti.

Biden, "Haziranda Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le görüştüğümde ABD'nin siber suçların cezalandırılması için eyleme geçeceğini söylemiştim. Bugün bunu gerçekleştirdik. Şüpheli siber faaliyetler ve aktörleri etkisiz hale getirmek, yurtiçinde direnci güçlendirmek, kara parayı siber ortamda aklamayı engellemek ve fidye yazılımları ve sorumlularını çökertmek için federal hükümetin tüm gücünü kullanıyoruz. Yapılacak daha çok iş olsa da, siber saldırılara karşı altyapımızı güçlendirmek, güvenliğimizi tehdit edenleri cezalandırmak için önemli adımlar attık. Fidye yazılım ağlarını etkisiz hale getirmek için dünya genelindeki müttefiklerimiz ve ortaklarımızla beraber çalışıyoruz. Yönetimim, siber tehditlere karşı ABD halkı ve çıkarlarını korumak için tüm araçları kullanmaya devam edecek" dedi.