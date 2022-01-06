Biden Kongre Baskını’nın yıldönümünde konuştu: ‘Trump demokrasiye tehdittir...’

ABD Kongre Baskını’nın yıldönümünde ABD Başkanı Joe Biden ve Başkan Yardımcısı Kamala Harris konuşma yaptı.

ABD'de Kasım 2020 başkanlık seçimlerinde yenilgiyi kabule yanaşmayan 45. Başkan Donald Trump'ın 6 Ocak'ta Washington'da düzenlediği mitingin ardından taraftarlarının Kongre'ye düzenlediği kanlı baskının yıldönümünde Başkan Joe Biden ile Yardımcısı Kamala Harris görüşlerini paylaştı.

Tam bir yıl önce selefi Donald Trump'ın taraftarlarının kanlı baskınına sahne olan Kongre binasında konuşan Başkan Joe Biden, 'Trump'ın demokrasiye tehdit oluşturmayı sürdürdüğünü' söyledi.

Sputnik’te yer alan habere göre, 'Trump'ın oy kullanma yöntemlerinde yaygın hileyle seçimin kendisinden çalındığına dair yalan iddialarının hukukun üstünlüğünü bozabileceği ve gelecekteki seçimleri baltalayabileceği' uyarısında bulunan Biden, "Neyin doğru neyin yalan olduğu konusunda kesinlikle net olmalıyız. İşte gerçek: Amerika Birleşik Devletleri'nin eski bir başkanı 2020 seçimleriyle ilgili bir yalanlar ağı oluşturup yaydı. Bunu, iktidarın gücüne ilkelerin üstünde değer verdiği için yaptı" dedi.

Trump’tan Biden’a suçlama

Öte yandan sosyal medya platformlarından uzaklaştırılmış olan eski Başkan Donald Trump ise Biden konuşma yaparken cevap niteliğinde açıklama yayımlayarak 45. Başkan, Biden'ı, 'kendisinin adını kullanarak Amerika'yı daha da bölmeye çalışmakla' suçladı.