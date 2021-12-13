Biden Kentucky’de afet ilan etti: ‘Hâlâ kaç can kaybı olduğunu bilmiyoruz’

ABD Başkanı Joe Biden, Kentucky eyaletinde 100 kişinin öldüğünden endişe edilen kasırga nedeniyle federal afet ilan etti.

ABD’nin orta batı eyaletlerinde Cumadan itibaren etkili olan 30’dan fazla kasırga nedeniyle oluşan hasarın bilançosu ağırlaşırken Kentucky Valisi Andy Beshear ölü sayısının 70 olduğunu, 100’ün üzerine çıkmasından endişe ettiklerini açıklamıştı.

“Bu bir trajedi” diyen Biden ise “Ve hâlâ kaç can kaybı olduğunu ve zararın tam boyutunu bilmiyoruz” ifadesini kullandı.

Kasırgaların yol açtığı ölümlerin sayısı henüz netleşmezken yerel yetkililerin açıklamalarına göre Pazartesi itibariyle Illinois’de en az 6, Tennessee’de 4, Arkansas’ta 2 kişinin yaşamını yitirdiği teyit edildi.

Kasırganın en ağır hasara yol açtığı Kentucky’de ise Louisville Courier Journal adlı gazeteye göre yerel yetkililer ölü sayısının en az 50 olduğunu açıkladı.

Eyaletteki Mayfield kentinde bulunan bir mum fabrikasının yıkılmasının ardından 70 işçinin öldüğü haberleri ise henüz doğrulanmadı.

Fabrika sözcüsü Bob Ferguson, Reuters’a yaptığı açıklamada olay anında fabrikada 110 kişi olduğunu, 8 kişinin öldüğünün, 8 kişininse kayıp olduğunun doğrulandığını söyledi. Ferguson ölü sayısının ilk başta 70 olarak öngörüldüğünü ancak bu sayının öngörülenden çok daha az olabileceğini kaydetti.

Kasırgadan iki gün sonra arama kurtarma çalışmaları sürerken, kayıplara sağ olarak ulaşma olasılığının azaldığı belirtiliyor.