Biden: Katar'ı NATO üyesi olmayan müttefik olarak belirlemeyi planlıyorum

ABD Başkanı Joe Biden, Katar Emiri Temim bin Hamad el Sani'yi Beyaz Saray'da ağırladı.

Görüşmede ABD'nin Katar'ı "bir dost ve güvenilir bir ortak" gördüğünü belirten Biden, el Sani'ye Katar'ı NATO üyesi olmayan müttefik olarak belirlemeyi planladığını söyledi.

Oval Ofis'te açıklama yapan Biden, "İkili ilişkilerimizin önemini yansıtmak adına Katar'ı NATO üyesi olmayan müttefik olarak belirlemek üzere Kongre'yi bilgilendiriyorum. Bunun için geç bile kaldığımızı düşünüyorum" dedi.

Biden, Taliban'ın yönetime geçmesinin ardından ABD'li vatandaşların Afganistan'dan tahliye edilmesinde ve "Gazze'de istikrarın sağlanmasında" Doha'nın büyük yardımı olduğunu sözlerine ekledi.

Biden'ın bu kararıyla Katar'a Washington'la ilişkilerde özel ekonomik ve askeri ayrıcalıklar tanınacak.

ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan konuya ilişkin yapılan açıklamada, "NATO dışı önemli müttefik unvanı, ABD'nin bu ülkelerle olan yakın ilişkisinin güçlü bir sembolü olmakla birlikte, dostluğumuzun genişlediği ülkelere olan derin saygımızı gösteriyor" denildi.

Katar, Kuveyt'ten sonra ABD'nin bu unvanı verdiği ikinci Körfez ülkesi oldu

Geçtiğimiz hafta Beyaz Saray, Biden'ın "küresel enerji tedariğinde istikrarın sağlanması" hakkında Katar Emiri'yle görüşeceğini açıklamıştı.

Avrupa, enerji tedariğini büyük oranda Ukrayna konusunda askeri ve diplomatik gerilim yaşadığı Rusya'dan sağlıyor.