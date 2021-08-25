Biden: Kabil Havalimanı'na IŞİD saldırabilir

Afganistan'dan tahliyeleri görüşmek için toplanan G7 zirvesi sonrası açıklama yapan ABD Başkanı Joe Biden ABD birliklerinin Afganistan'dan tahliyesinin 31 Ağustos tarihinde tamamlanması planına bağlı olduklarını belirtti. Biden Kabil Havalimanı'na "terör saldırısı" riski olduğunu ileri sürdü.

Biden yaptığı açıklamada "Şu anda tahliyeleri 31 Ağustos'a kadar bitirme yolundayız. Ne kadar erken bitirebilirsek o kadar iyi olur. Geçen her gün birliklerimize ilave riskler getiriyor" dedi.

ABD Başkanı ülkesinin askerlerinin karşı karşıya olduğu "şiddetli ve büyüyen riskler" arasında Taliban'ı düşman ilan eden IŞİD'in Afganistan kolu olarak bilinen "IŞİD Horasan"ın Kabil Havalimanı'na olası saldırısı olduğunu ileri sürdü.

Biden "Sahada olduğumuz her yeni gün ISIS-K'nin [IŞİD-H (Horasan)] havalimanını hedef alarak ABD ve müttefik güçleri ile masum sivillere saldırı arayışında olduğunu biliyoruz" dedi.

ABD Başkanı, 14 Ağustos'tan bu yana Afganistan'da 70 bin 700 kişinin tahliye edildiğini söyledi.

ABD, Almanya, İtalya, İngiltere, Fransa, Kanada ve Japonya'dan oluşan G7 ülkelerinin liderleri dün Afganistan gündemiyle video konferans yoluyla toplanmıştı. Toplantıda İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Biden'dan tahliyeler için ABD askerlerinin çekilme sürecini uzatmasını istemişti.

Taliban Sözcüsü Zabihullah Mücahid dün Kabil'de düzenlediği basın toplantısında 31 Ağustos'tan sonra tahliyelerin devam etmesini ABD yönetimi ile yapılan anlaşmanın ihlali olarak göreceğini duyurmuştu.