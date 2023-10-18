Biden İsrail'de: 'Bir İsrail olmasaydı, bir tane icat etmek zorunda kalırdık'

ABD Başkanı Joe Biden, İsrail'de basın toplantısında konuştu.

İsrail ve Gazze'ye 100 milyon dolar yardımda bulunacaklarını belirten Biden, İsrail ve Filistin arasında iki devletli çözüm konusunda "uğraşmaya devam edilmesi" gerektiğini söyledi.

Biden'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"İsrail-Gazze'ye 100 milyon dolar yardım göndereceğiz. İnsanı yardımların Mısır'dan geçmesi gerekiyor.

İsrail ve Filistin halkları birlikte bir arada yaşayabilsinler. İki devletli çözüm konusunda uğraşmaya devam etmeliyiz.

Bir İsrail olmasaydı, bir tane icat etmek zorunda kalırdık."

İsrail'de Başbakan Binyamin Netanyahu ve İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog tarafından karşılanan Biden'In uçaktan iner inmez yaptığı ilk iş Netanyahu'ya sarılmak olmuştu.