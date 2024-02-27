Biden: İsrail esirlerin çıkarılması için ramazanda saldırıları durdurmayı kabul ediyor

ABD Başkanı Joe Biden, NBC kanalında katıldığı "Late Night With Seth Meyers" programında gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

Biden, Gazze'de ateşkese ilişkin soruya, "Önümüzde bir yol var fakat bu zor bir yol" yanıtını verdi.

Esirlerin durumu ile ilgili "Öncelikle tutulan esirler serbest bırakılmalı" diyen Biden, esirlerin tamamının çıkarılması amacıyla İsrail tarafıyla "ramazan ayı boyunca eylemlerini durduracakları" konusunda mutabık kaldıklarını söyledi.

ABD Başkanı Biden, New York'a yaptığı ziyarette basın mensuplarının Gazze'de ateşkesin ne zaman sağlanacağına ilişkin sorusuna, "Umuyorum bu hafta sonuna kadar. Ulusal güvenlik danışmanım çok yakın olduğumuzu söyledi ama daha tamamlamadık. Umuyorum ki gelecek pazartesiye kadar Gazze'de ateşkes sağlanacaktır" yanıtını vermişti.

Gazze'de hayatını kaybeden Filistinli sayısı 29 bini geçti

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan son yazılı açıklamada, İsrail'in saldırıları nedeniyle bölgede toplam can kaybının 29 bin 692'ye yükseldiği açıklanmıştı. Gazze'de toplam yaralı sayısınınsa 69 bin 879'a çıktığı kaydedilmişti.