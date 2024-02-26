İsrail Büyükelçiliği önünde 'Özgür Filistin' diyerek kendini yakan ABD askeri yaşamını yitirdi

ABD Hava Kuvvetleri'nde aktif görevde olan 25 yaşındaki Aaron Bushnell, dün Washington yerel saatiyle 13.00 sularında İsrail'in Washington Büyükelçiliği önünde "Artık soykırıma iştirak etmeyeceğim", "Şimdi oldukça şiddetli bir protesto düzenleyeceğim ancak Filistinlilerin işgalcilerin elinde yaşadıkları karşısında benim eylemim çok da büyük bir şey değil" dedikten sonra başından aşağı benzin dökerek kendisini ateşe vermişti.

Aaron Bushnell'in yaşamını yitirdiği açıklandı.

ABD Hava Kuvvetleri'nde aktif görevde olan 25 yaşındaki Aaron Bushnell'in protestosu ve kendini ateşe verdiği anda çekilen görüntüler sosyal medyaya yayıldı.

Görüntüde, kamuflaj giyen Bushnell, kendisini ABD Hava Kuvvetleri'nde aktif olarak çalışan asker olarak tanımlıyor ve "Artık soykırıma iştirak etmeyeceğim" ifadesini kullanıyor.

İsrail'in Washington Büyükelçiliği'nin önüne yürüyen Bushnell, "Şimdi oldukça şiddetli bir protesto düzenleyeceğim ancak Filistinlilerin işgalcilerinin elinde yaşadıkları karşısında benim eylemim çok da büyük bir şey değil" şeklinde konuşuyor.

Büyükelçiliğin önüne gelen Bushnell, başından aşağı benzin döküyor ve kendini ateşe verdikten sonra, üst üste nefesi kesilene kadar "Filistin'e özgürlük" diye bağırıyor.

Büyükelçilik polisinin "Size yardımcı olabilir miyim?" dedikten sonra "Yere yat" şeklindeki sözleri duyulan görüntülerde, diğer polisin, "Silaha değil yangın söndürücüye ihtiyaç var" ifadesi yer alıyor.

Hayatını kaybettiği açıklandı

Metropolitan Polis Departmanından yapılan açıklamada, Bushnell'in, kendisini yakmasının ardından yaşamını yitirdiği kaydedildi.

ABD Hava Kuvvetleri, Bushnell'in aktif görevde olduğunu teyit etti.

CNN'in haberine göre, ABD Hava Kuvvetleri Sözcüsü Rose Riley, Bushnell'e ilişkin açıklama yaptı.

Riley, "Bugünkü olayda yer alan kişinin, aktif görevdeki bir havacı olduğunu doğrulayabilirim" dedi.

İsrail'in Washington Büyükelçiliği'nden bir sözcü ise elçilikteki hiçbir çalışanın yara almadığını ve güvende olduğunu belirtti.

Metropolitan Polis Departmanı, Gizli Servis ve ABD Alkol, Tütün, Ateşli Silahlar ve Patlayıcılar Bürosu (ATF) ile soruşturma yürüttüklerini bildirdi.

ABD basınında askerin Filistin ve soykırımla ilgili sözlerine sansür

ABD askerinin eylemi ve kendisini ateşe verdiği görüntüler, sosyal medyada "Gazze için protesto" başlığıyla yayılmasına rağmen önde gelen ABD'li medya kuruluşları, olayı yansıtırken başlıklarında Bushnell'in Gazze, Filistin ve soykırımla ilgili mesajlarını kullanmaktan kaçındı.

AA'nın aktardığına göre New York Times, Washington Post, CNN, Fox, Forbes, Associated Press ve Huffington Post, Bushnell'in soykırım ifadesini ve Filistin'e özgürlük çağrısını başlıklarına taşımadı.

İngiliz Reuters haber ajansı, The Mirror, Telegraph, The Guardian ve BBC de Bushnell'in eylemini, "ABD'li havacı kendisini İsrail Büyükelçiliği önünde ateşe verdi" ifadeleriyle başlığa taşımakla yetindi.

Bir diğer İngiliz yayın kuruluşu The Independent ise eylemin "soykırım protestosu" olarak yapıldığını okuyucularıyla başlıktan paylaştı.

Fransız basınının önde gelen medya kuruluşlarından Le Figaro, France 24, Le Parisien, FranceTvInfo, Bushnell'in eylemini "İsrail-Hamas/Gazze savaşı" başlığı altında yayımladı. Bushnell'in Filistin'e özgürlük ve soykırım ifadeleri ise haberlerin içinde yer aldı.

Avustralya'da yayın yapan 9news haber sitesi de başlıklarında seçici davranarak askerin "soykırım"a ilişkin ifadelerini kullanmadı.

Asya basınında farklı kullanımlar

Hindistan merkezli Times of India ve Hindustan Times sitelerinin kendisini ateşe veren ABD askerine ilişkin haberlerinde "Özgür Filistin" ifadesi başlığa taşındı.

Haberlerde askerin kimliğine ve sosyal medya faaliyetlerine ilişkin detaylar paylaşılırken yetkililerden gelen açıklamalara da yer verildi.

Katar merkezli Al Jazeera kanalı da Bushnell'in eylemini okuyucularıyla "ABD'li havacı soykırımı protesto için kendisini İsrail Büyükelçiliği önünde ateşe verdi" başlığıyla paylaştı.

Pakistan'da yayın yapan The News International sitesi, Bushnell'in kendisini "Filistin'de soykırımı protesto" etmek için ateşe verdiği ifadelerini başlığa taşıdı.

Çin merkezli South China Morning Post (SCMP), konuyu haberleştirirken "soykırım" ve "Filistin'e özgürlük" ifadelerini başlığa taşımasa da ara başlıkta Bushnell'in "soykırıma ortak olmayacağına" ilişkin sözlerine yer verdi.