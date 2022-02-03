Biden İdlib'deki operasyonda IŞİD liderinin öldürüldüğünü duyurdu

ABD Özel Kuvvetleri tarafından dün gece Suriye'nin İdlib bölgesinde bir eve düzenlenen baskında yaşamını yitirenlerin sayısı 13'e yükselirken, ABD Başkanı Joe Biden operasyonla ilgili yazılı açıklama yaptı, IŞİD liderinin hedef alındığını duyurdu. Biden ABD silahlı kuvvetlerinin IŞİD lideri Ebu İbrahim el Haşimi el Kureyşi'yi öldürdüklerini açıkladı.

Biden kendi talimatıyla yapıldığını belirttiği operasyonu "başarılı" diye niteledi. Biden "Silahlı Kuvvetlerimizin yeteneği ve cesareti sayesinde IŞİD lideri Ebu İbrahim el Haşimi El Kureyşi savaş alanından çıkarıldı. Tüm Amerikalılar operasyondan güvenli olarak döndü" ifadesini kullandı. Biden ayrıntılı açıklamanın daha sonra yapılacağını belirtti.