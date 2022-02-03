ABD özel kuvvetlerinden İdlib'de operasyon: Çok sayıda ölü var

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü John Kirby, ABD Özel Harekat Kuvvetlerinin Suriye'nin kuzeybatısında "terörle mücadele" operasyonu gerçekleştirdiğini, ABD tarafında can kaybı olmadığını açıkladı. Suriye İnsan Hakları Gözlemevi operasyonda 2'si çocuk, 1'i kadın 9 kişinin öldüğünü aktardı.

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü John Kirby yaptığı yazılı açıklamada, ABD Özel Harekat Kuvvetlerinin akşam saatlerinde Suriye'nin kuzeybatısında operasyon gerçekleştirdiğini duyurdu. Kirby açıklamasında, “ABD Merkez Komutanlığı kontrolündeki ABD Özel Harekat kuvvetleri, Suriye'nin kuzeybatısında terörle mücadele görevi gerçekleştirdi. Görev başarılı oldu. ABD'de tarafında can kaybı olmadı" ifadelerini kullandı. Açıklamada daha fazla ayrıntı verilmedi.

AP'nin haberine göre ABD Özel Harekat Kuvvetleri'nin Suriye'nin Türkiye sınırı yakınlarında İdlib'de bulunan Atmeh kasabasında bir eve baskın düzenlediğini belirten bölge sakinleri helikopter ve drone'ların kullanıldığı baskında patlamalar olduğunu ve makineli tüfekle çatışma yaşandığını aktardı. AP'ye konuşan bölge sakinleri baskında aralarında sivillerin de olduğu çok sayıda kişinin öldüğünü bildirdi.

İngiltere merkezli, cihatçılara yakın Suriye İnsan Hakları Gözlemevi ABD'nin düzenlediği operasyonda 2'si çocuk, 1'i kadın olmak üzere 9 kişinin öldüğünü açıkladı. AP ajansı "yurttaş gazeteci" Ahmad Rahhal'ın ise bölgede 12 ceset gördüğünü söylediğini bildirirken, ölenlerden bir kısmınınsa hâlâ enkaz altında olduğunun söylendiğini yazdı.

İHA'nın aktardığına göre ise Washington merkezli Orta Doğu Enstitüsü'nden Charles Lister, operasyonun iki saatten fazla sürdüğünü söyleyen sakinlerle konuştuğunu ifade etti. Lister, “Açıkçası birini canlı ele geçirmek istediler” dedi. Lister, söz konusu operasyonun IŞİD lideri Ebubekir el-Bağdadi’ye düzenlenen operasyona benzer kapsamlı operasyonların en büyüğü gibi gözüktüğünü söyledi. Ebubekir el-Bağdadi, 2019'da Suriye'nin kuzeybatısında ABD tarafından gerçekleştirilen operasyonda öldürülmüştü.

Pentagon baskının hedefinin kim olduğuna ilişkin bir açıklama yapmadı. AP'ye konuşan bir ABD yetkilisi baskına katılan helikopterlerden birinin "mekanik bir sorun" yaşadığını ve yere indikten sonra patlatılmak zorunda kaldığını söyledi. Adının açıklanmasını istemeyen yetkili baskına ilişkin daha fazla ayrıntı vermedi.

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi ise ABD liderliğindeki koalisyon güçlerinin helikopterlerle bölge indiğini ve bir eve saldırdığını, ABD güçleri ile bölgedeki militanlar arasında çatışma yaşandığını duyurdu.



