Biden hükümetinin Suriye'den çekilme niyeti yok

ABD'nin 11 Eylül itibariyle Afganistan'dan tamamen çekilme kararı ve Irak'taki askeri varlığını yıl sonuna kadar "muharebe misyonundan danışmanlık ve eğitim misyonu"na dönüştüreceğini açıklaması sonrası gözler Suriye'deki ABD varlığına çevrildi.

Ancak ABD'nin özel harekat güçleri olan Yeşil Bereliler dahil yaklaşık 900 askerinin bulunduğu Suriye'den çekilmek gibi bir niyeti bulunmadığı belirtiliyor.

Suriye hükümetinin ısrarlı çağrılarına karşın ABD ülkedeki işgalci konumunda ısrar ediyor.

Politico'nun haberine göre, Biden hükümetinden bir yetkili ABD askerlerinin 2014'ten beri sürdürdükleri Suriye Demokratik Güçleri'ne (SDG) "destek ve danışmanlık" için ülkede kalacaklarını söyledi.

İsmi açıklanmayan ABD'li yetkili "Suriye'deki misyona ya da kapladığı alana dair şu aşamada herhangi bir değişiklik beklemiyorum. Suriye'de SDG'yi IŞİD'e karşı mücadelelerinde destekliyoruz. Bunda oldukça başarılı olduk ve buna devam edeceğiz" dedi.

Pazartesi günü ABD Başkanı Biden ile Irak Başbakanı Kazımi arasında imzalanan anlaşmayla, ABD ülkedeki muharip askeri varlığını yıl sonuna kadar sona erdireceğini ancak Irak güçlerine eğitim ve danışmanlığa devam edeceğini açıklamıştı. ABD Irak'taki askeri varlığını da "IŞİD'le mücadele" olarak gerekçelendiriyor. Ancak Suriye'den farkı Irak hükümetiyle anlaşma çerçevesinde orada olması. Suriye hükümeti ise ABD'yi işgalci olarak niteliyor. Irak'ta da hükümet uzun süredir parlamentonun ve halkın ABD askerlerinin çekilmesi çağrılarının baskısı altındaydı.

Öte yandan Politico'ya konuşan bir ABD'li savunma yetkilisi ABD birliklerinin Irak'ta da Suriye'de de bir yıldan uzun süredir "yerel güçlere" operasyonlarında sahada eşlik etmediğini, yalnızca uzaktan ve havadan destek verdiğini söyledi.

Haberde ABD'nin Suriye'den çekilmemesinin asıl nedeninin İran'a ve Rusya'ya karşı olduğuna ilişkin görüşlere yer verildi.