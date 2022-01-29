Biden Doğu Avrupa'ya yeni ABD birlikleri konuşlandıracağını duyurdu

ABD Başkanı Joe Biden Doğu Avrupa'ya küçük bir askeri konuşlandırma yapılacağını ilan etti. Biden, gerilim yükselirken Doğu Avrupa'daki NATO varlığını desteklemek için yakında az sayıda "çok fazla olmamak üzere" ABD askeri göndereceğini söyledi.

Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenskiy, Batılı devlet başlanlarını Ukrayna üzerinden “panik” yaratmaktan kaçınmaya çağırırken, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron gerilimi azaltma gereği üzerinde anlaştılar.

ABD'nin halihazırda Avrupa'da konuşlanmış on binlerce askeri var.

'Ukrayna'daki savaş hâlâ önlenebilir'

Pentagon'da üst düzey yetkililer, Rusya'nın artık tüm Ukrayna'yı tehdit etmek için yeterli asker ve teçhizata sahip olduğunu öne sürerek diplomasiye odaklanma çağrısında bulundu. ABD'nin Genelkurmay Başkanı Mark Milley, böyle bir çatışmanın her iki taraf için de "korkunç" olacağı konusunda uyardı.

Milley'nin yanında konuşan ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, "Ukrayna'daki savaşın hâlâ önlenebileceğini" söyledi. “Çatışma kaçınılmaz değildir" diyen Austin, "Diplomasi için hâlâ zaman ve alan var" ifadelerini kullandı.

Austin, "Sayın Putin de doğru olanı yapabilir. Bu durumun çatışmaya dönüşmesi için hiçbir sebep yok. Gerginliği azaltmayı seçebilir. Askerlerini uzaklaştırma emri verebilir” dedi.

Rusya daha önce defalarca Ukrayna'ya karşı bir saldırı planı olmadığını ifade ederken Batılı yetkililerce son aylar içinde Ukrayna üzerinden savaş kurguları yayılmaya başladı. Rusya ABD ve yandaşlarından bölgedeki silahlanmanın sınırlandırılması ve Ukrayna'yla Gürcistan'ın NATO sınırlarına dahil edilmemesine dair güvence istiyor.