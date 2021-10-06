Biden: Çin Devlet Başkanı Şi ile Tayvan konusunda anlaştık

ABD Başkanı Joe Biden, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile yaptığı telefon görüşmesinde "Tayvan Anlaşması"na bağlılık konusunda anlaştıklarını duyurdu.

Çin hafta başından itibaren Tayvan Adası'nda hava tatbikatlarını artırmış, Tayvan'ın ayrılıkçı yönetimi ise ABD ve Batı cephesine "Çin'e karşı yardım" çağrısında bulunmuştu.

Çin Komünist Partisi yayın organı Global Times'da çıkan başyazıda Pekin'in, Tayvan Adası'ndaki ayrılıkçı yönetimin adayı bir ABD üssü haline getirmesine asla izin vermeyeceği vurgulanmış ve ada yönetiminin ABD'yi yardıma çağırma çabalarının da kaybetmeye mahkum olduğu belirtilmişti.

ABD Başkanı Biden, Çin'in Tayvan Adası'nda artan hava tatbikatlarıyla ilgili gazetecilerin sorusu üzerine "Tayvan hakkında Şi ile görüştüm. Tayvan Anlaşması'na uyma konusunda anlaştık" dedi. Biden'ın atıfta bulunduğu anlaşmanın Washington'un uzun süredir tanıdığı "tek Çin" politikası kapsamında adada resmi olarak Tayvan yönetimi yerine Çin'i tanıması olduğu tahmin ediliyor.

ABD "tek Çin" politikasına resmi olarak bağlı olsa da Tayvan'la ilişkilerini sürdürüyor ve adaya her yıl milyonlarca dolar değerinde silah satıyor.

Zürih'te ABD ile Çin görüşmesi

Öte yandan ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan ile Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Büro üyesi Yang Cieçi'nin İsviçre'nin Zürih kentinde bir araya geleceği açıklandı.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hua Çunying iki diplomatın "Çin ile ABD devlet başkanları arasında 10 Eylül'deki telefon görüşmesinde varılan konsensüse bağlı olarak" bir araya geleceğini ve Çin ile ABD arasındaki ilişkiler ve bağlantılı konularla ilgili görüş alışverişinde bulunacağını açıkladı.

Yang Cieçi aynı zamanda ÇKP Merkez Komitesi'nin Dış İlişkiler Komisyonu Bürosu Başkanı.

