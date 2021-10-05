Çin, Tayvan üzerinde 4 günde 150'ye yakın savaş uçağı uçurdu

Çin ordusunun, dün Tayvan adası üzerinde tatbikat amacıyla 56 uçak uçtuğunu açıkladı.

Çin'in resmi haber ajansı Global Times, Çin'in Tayvan üzerinde dört günde üçüncü kez rekor sayıda uçuş gerçekleştirdiğini bildirdi.

Çin Dışişleri Bakanlığı, konuya ilişkin bir açıklama yaparak, bu uçuşların provokatif olduğunu iddia eden ABD'nin "yanlış ve sorumsuz" imalarda bulunduğunu, Çin'in "Tayvan'ın bağımsızlığı" girişimlerine ilişkin tüm gerekli önlemleri alacağını söyledi.

Tayvan yönetiminin savunma yetkilileri, Çin'in savaş jeti ve bombardıman uçaklarından oluşan hava birliklerinin Tayvan hava sahasına girdiğini aktardı.

Tayvan'ın savunma yetkililer, cuma gününden bu yana ada üzerinde toplam 149 Çin uçağının uçtuğunu bildirdi.

ABD Dışişleri Bakanlığı, dün ada üzerinde gerçekleşen uçuşlar öncesinde bir açıklama yaparak, Çin'in Tayvan adası yakınlarındaki askeri faaliyetlerinden "endişeli" olduklarını ve ABD'nin "Tayvan'a bağlılığını kararlı bir şekilde sürdüreceğini açıklamıştı.

Global Times: Bölgede savaş her an tetiklenebilir

Öte yandan, Global Times'ın başyazısında, ABD Dışişleri Bakanlığı'nın Çin'in Tayvan adası yakınlarındaki faaliyetlerine ilişkin açıklaması ele alındı.

Tayvan'ın dışişleri yetkililerinin ABD Dışişleri Bakanlığı'nın açıklamasının hemen ardından Biden yönetimine teşekkür ettiği belirtilen yazıda, Çin ordusunun ada üzerindeki uçuşlarının yalnızca Tayvan'daki ayrılıkçı Demokratik İlerici Parti (DPP) yönetimine değil, aynı zamanda DPP yönetimini destekleyenlere de bir uyarı olduğu vurgulandı.

Bölgedeki barış atmosferinin birkaç yıl içinde kaybolduğu ve DPP yönetiminin Çin uçaklarını "düşman uçaklar" olarak nitelediği kaydedilen yazıda, DPP yönetiminin kendisini "otoriter yönetime karşı demokratik dünyanın temsilcisi" olduğunun iddia ettiği ve ABD, Japonya ve DPP yönetiminin stratejik ortaklığının "daha cüretli" hâle geldiği belirtildi.

Yazıda, bu durumun Tayvan Boğazı'nda siyasi manevra alanını daralttığı ve bölgede savaşın her an tetiklenebileceği görüşü yer aldı.

Tayvan'daki ayrılıkçı güçlerin Tayvan'ı Çin'den ayırmaya hiçbir şekilde izin verilmeyeceği belirtilen yazıda, adanın ABD'nin Çin'e karşı stratejik bir üs olarak kullanılmasına da müsaade edilmeyeceği kaydedildi.

Yazıda, "Çin'in Tayvan Boğazı'ndaki askeri tatbikatları artık yalnızca Çin'in ada üzerindeki egemenliğinin ilanı değil, aynı zamanda bir muharebe hazırlığı anlamı taşıyor" ifadeleri yer aldı.

ABD ve Çin arasındaki Tayvan gerilimi

Uluslararası olarak Çin'in parçası sayılan Tayvan, 2016 yılından beri bağımsızlık yanlılarınca yönetiliyor.

ABD resmen Tayvan’ı tanımadı ancak ada ile ilişkilerini gayriresmi olarak sürdürüyor. ABD, Tayvan’a her yıl milyonlarca dolar değerinde silah satıyor.